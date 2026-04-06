川普威脅轟電廠　伊朗嗆更大規模反擊：先賠償才開荷莫茲海峽

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）5日警告，若敵對勢力繼續襲擊平民目標，伊朗的報復反擊規模會更大且更具毀滅性。伊朗也稱，只有在獲得戰爭賠償後才會重開海峽。

川普逼開荷莫茲海峽 否則等著下地獄

衛報、路透等報導，伊朗的這項警告，是在美國總統川普放話威脅摧毀伊朗民用基礎設施、要求德黑蘭當局屈服重新開放荷莫茲海峽的要求之後。

川普透過社群媒體發文稱，伊朗若不開放荷莫茲海峽，將襲擊伊朗發電廠與橋梁並讓伊朗活在地獄之中，「周二將是伊朗『電廠日』與『橋梁日』兩者合而為一的日子，這將會前所未見！！！」、「把那該死的海峽打開，你們這些瘋子，否則你們等著下地獄吧，等著瞧」。

伊朗軍方回擊 下一階段攻勢更具毀滅性

面對川普的威脅，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」發言人隨即透過聲明表示，「若針對平民目標的攻擊再次發生，我們下一階段的進攻與報復行動，將會更加具毀滅性，範圍也更廣。」

事實上，自美以聯軍一個多月前對伊朗發動攻擊後，德黑蘭便實質封鎖了全球貿易命脈荷莫茲海峽。伊朗軍方此次表態，被視為對美方最後通牒的最強硬回應，暗示若基礎設施受損，報復火網將籠罩整個區域。

伊朗：獲全面賠償才會開放荷姆茲海峽

伊朗總統裴澤斯基安辦公室通訊副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）指出，川普出於絕望和憤怒才爆粗口，「只有在新的法律機制下，從部分航運通行費收入中，對這場強加的戰爭所造成的損失進行全面賠償，荷莫茲海峽才會重新開放」。