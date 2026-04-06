AV嫩妻二審無罪！日4千人斬富豪尪「半裸暴斃」　檢方再上訴

▲號稱「4000人斬」的富豪與AV女優須藤早貴閃婚，婚後3個月暴斃身亡。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

有「紀州唐璜」之稱的日本和歌山富豪野崎幸助2018年5月在自宅離奇死亡，死因為急性興奮劑中毒。與他相差55歲的前AV女優妻子須藤早貴被認為涉嫌重大，遭檢方以殺人罪起訴。然而此案歷經一審、二審均判須藤無罪，大阪高等檢察廳仍不服，4月6日向最高法院提出上訴，要求重新審理。

野崎幸助生前號稱「4000人斬」，但在跟須藤結婚後健康每況愈下。須藤原本是AV女優，常以素人身分拍攝，野崎是透過高級約會俱樂部認識她，當時開出每月給100萬日圓（約新台幣22萬元）求婚，沒想到才結婚3個月暴斃身亡。

檢方力指前妻是唯一兇手

檢察官在一審時提出多項關鍵指控，認為「除了須藤以外不可能有其他犯人」。檢方指出，野崎死前，須藤曾與毒品賣家接觸，訂購超過致死劑量的安非他命，並實際拿到疑似毒品的物品。不僅如此，調查人員在須藤的電子產品上發現大量可疑搜尋紀錄，包括「完全犯罪」、「老人、死亡」、「安非他命、過量」等詞。

此外，野崎死亡當天，在推估攝入毒品的約3小時內，須藤至少8次從一樓上到野崎所在的二樓。檢方據此認定，本案就是一起蓄謀殺人，且犯人非須藤莫屬。然而，須藤自始至終否認一切，堅稱自己從未殺害野崎，也未曾讓他接觸過任何毒品。

一審和歌山地院判決無罪

2024年12月，和歌山地方法院認定須藤確實曾向毒販下單，並不採信她所辯稱「是受野崎委託購買」的說法。不過，法官同時指出，須藤實際收到的物品存在可能只是冰糖而非真正毒品。

對於搜尋紀錄，法官認為，「不能斷定就是預謀殺人的證據」；而須藤多次上下樓一事，法院也說明二樓本就放有她的私人物品，不排除是因其他與野崎死亡無關的理由往返。整體而言，法院認為雖有令人起疑之處，但現有證據不足以推論須藤就是兇手，因此宣判無罪。

死者可能自行誤食毒品

值得注意的是，一審判決中也納入了另一條可能的死亡線索。一名與野崎長期交往的女性作證，指出野崎在過世約3周前曾致電給她，說了一句「我在用安非他命喔，呵呵呵」。

法院認為，考量到野崎最終確實死於毒品過量，不能輕易將這段話一筆帶過當作玩笑。此外，法院也指出野崎人脈廣泛、行動力強、經濟無虞，要自行取得毒品並非難事，因此「不能完全排除野崎在非自殺目的下使用安非他命、卻意外攝入過量的可能性」。

二審大阪高裁維持原判

檢察官不服一審結果提起上訴，但大阪高等法院2026年3月23日再度駁回。二審法官指出，要在不引起野崎任何警覺的情況下，讓他在不知情的狀態下吞下致死量毒品，並非完全不可能，但也絕非易事。

至於搜尋紀錄，二審同樣認為「雖然可以解讀為有意以毒品殺人的行為，但至少無法認定已明確訂立殺害計畫」。

法院最終認同一審判決的推理過程，認為一審已謹慎檢驗各項間接證據的推論力道，確認無法達到「依常識判斷確實無誤」的有罪心證標準，因此維持無罪判決，駁回檢方上訴。

檢方上告最高法院求翻盤

面對連續兩次敗訴，大阪高等檢察廳仍選擇繼續上訴。大阪高檢次席檢察官畑中良彥4月6日表示，「為了在上訴庭中求得適正判決，我們提出上告申請。」