日本防衛省出招！月底成立「無人機部隊」結合AI　新戰法解決人力荒

▲日本自衛隊隊員在鳥取縣境港市美保空軍基地走向C-2軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著俄烏戰爭以及近期美國攜手以色列空襲伊朗，日本防衛省計畫月底前在陸上自衛隊新設「無人機專責部門」，推動無人化作戰與作業自動化，以因應自衛隊人力不足問題。不只無人機，新部門將整合無人車輛與有人戰車協同作戰，並引進人工智慧（AI）輔助作戰規劃，提升部隊戰術彈性與戰力。

根據日媒《讀賣新聞》，日本政府多名相關人士透露，此次新設的部門規模約10至15人，將分為兩個核心單位：「無人化部隊」專責無人機與無人車輛運用，「省人化部隊」則運用AI推進作業自動化，負責作戰規劃與裝備體系研究。

未來，除了現行以航空器為主的無人戰略資產，陸上自衛隊也希望能以無人地面車輛與有人戰車、裝甲車協同作戰，形成新型態混合作戰模式。

此外，日本防衛省與陸上自衛隊正研擬引進可進行長距離攻擊的無人機，以拓展戰術運用空間。日本多名防衛高層認為，無人化與省人化（節省人力成本）不僅是因應現代戰爭趨勢，更是因應自衛隊「人力緊張」的必要措施。

▲日本熊本陸上自衛隊健軍基地將部署可攻擊敵方、具備反擊能力的「12式陸基反艦飛彈」，圖片為該款飛彈的發射車。（圖／達志影像）

據悉，日本自衛隊的編制為24萬7154人，然而截至2024年底實際人數卻僅達編製的89.1%，較4年前下降5個百分點。為了緩解人力不足，日本防衛省同時推動提升女性自衛官比率，目標在2035年前將女性自衛官占比提升至13%。

截至2024年底，女性自衛官約2萬人，僅占總數的9.1%，雖較2014年的5.7%有所成長，但仍低於北約（NATO）平均的13.9%。為了吸引更多女性加入，日本防衛省計畫改善薪資與生活環境，擴大中途招募與離職女性的復職機會。

《韓聯社》指出，從1993年起，日本自衛隊逐步將女性派入戰鬥單位，從護衛艦、戰鬥機到潛艇，去年更全面取消以「母性保護」為由對陸上自衛隊女性派遣的限制，使女性可以進入陸、海、空各單位。日本防衛省指出，提高女性比例不僅能緩解人力短缺，也因應現代軍事任務對多元人力的需求。