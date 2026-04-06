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巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月

▲▼油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

▲油輪在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近的海灣航行。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

巴林目前為聯合國安理會輪值主席，而該國外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid Al Zayani）5日公開呼籲聯合國通過決議，授權成員國使用包含武力在內的「一切必要的保護手段」，確保船隻在至少6個月內安全通行荷莫茲海峽。

札亞尼5日發表聲明表示，推動此項決議的目的並非是要讓衝突升溫，而是建立一套有效框架，遏止進一步攻擊行動，防止國際秩序面臨更大規模的失序。他同時示警，若局勢持續惡化，人道與經濟危機恐將加速蔓延。

根據《華爾街日報》報導，該決議草案現行版本要求各成員國以單獨或跨國合作方式採取行動，動員「一切必要的保護手段」，確保航經荷莫茲海峽的船隻至少在6個月內能夠安全通過，同時須嚴格遵守國際人道法相關規範。

值得注意的是，為爭取俄羅斯與中國點頭支持，巴林先前曾一度將直接提及「使用武力」的相關表述從草案中刪除。

與此同時，阿拉伯聯合大公國的動向也引發高度關注。據阿拉伯官員透露，阿拉伯聯合大公國正秘密籌備協助美國及盟友，以武力方式強制開通荷莫茲海峽航道，並積極遊說各國支持巴林提案。阿拉伯聯合大公國外交人員更進一步呼籲美國與歐亞軍事強國共同組建聯合陣線，對該航道實施強制開通行動。

 
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關鍵字：

荷莫茲海峽聯合國巴林阿聯酋武力護航

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