年後轉職或留守？從生命靈數看工作運：1號戒衝動、7號升遷旺

▲年後轉職潮再現！跳槽或等升遷？ 從生命靈數看你的2026工作運。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

年後轉職潮升溫，不少上班族開始盤點「要不要跳槽、該不該拚升遷」。生命靈數講師賈斯柏分析2026年職場運勢指出，不同生命靈數在今年的職場節奏差異很大，有些號碼適合穩守原職、把既有工作做深做滿；有些則可考慮轉職，但前提是不能只憑一時情緒或衝動決定。

▲生命靈數講師賈斯柏。（圖／記者鄭遠龍攝）

【生命靈數怎麼算？】把西元出生年月日的所有數字拆開相加，直到剩下個位數為止。例如以劉德華（1961年9月27日）為例：1+9+6+1+0+9+2+7=35，再將3+5=8，即為「8號人」。

1號人：戒掉急躁衝動 慎選合夥與公司

1號人在2026年是可以轉職的，但成功的關鍵在於「戒掉衝動」。由於今年「本命年」會放大急躁、先做再說的負面特質，賈斯柏提醒，轉職時切勿太過膚淺地只看眼前收入，若缺乏長期規劃，容易選錯合夥對象或進入比原職更差的公司，進而陷入後悔的狀態。

2號人：轉職、升遷都有機會 重點是敢講敢表現

2號人今年工作運與「表達能力」息息相關，轉職、升遷、加薪皆有可能。賈斯柏建議，2號人要更勇敢做自己，不要只是跟隨他人或不好意思拒絕他人。只要敢講、敢秀、勇於突破以往不敢嘗試的表現機會，就能掌握機會。最忌諱因想太多而讓真實特質無法發揮。

3號人：保守穩健為宜 避免「感覺派」衝動

3號人天生靠感覺做事，職場變動性較高，常因不切實際的原因或一時感覺不對就想換工作。賈斯柏建議，3號人今年應以「穩」為主，將現有的工作延續並做好、完成，不宜在此時進行大幅度變動。雖然今年升遷機會不高，但穩紮穩打能為明年積累能量。

4號人：突破「舒適」框架 財運與機運隨之而來

追求穩定安全感的4號人，常會劃地自限待在舒適圈中。賈斯柏鼓勵4號人今年應主動突破框架，去做那些「原本不想做」或「沒把握」的事情。只要能展現彈性並勇敢走出去，不僅有升遷機會，財運與機運也會隨之而至。

5號人：謹防冒險假象 盲目轉職風險高

主觀意識強、愛冒險的5號人，今年不建議輕易轉職。賈斯柏提醒，今年可能出現看似精彩、好玩且令人期待的機會，但那往往是假象。若在缺乏周詳規劃的情況下大膽追求不可預測的狀態，轉職恐無法帶來理想答案，建議仍應回歸專業領域與守規矩的規劃。

6號人：責任感加重 運用邏輯辨別貴人小人

6號人在職場上常扮演提攜晚輩的「輔導長」角色，今年責任感會加深加重，因此不建議進行轉職變動。此外，今年6號人身邊貴人與小人並存，賈斯柏提醒應放下情感糾結，改用邏輯區分人際關係，避免因能量較低的人干擾自身磁場與職場運勢。

7號人：升遷大好年 專業分享助事業起飛

對於7號人，賈斯柏強烈建議不要轉職，因為今年的升遷機會極高。7號人作為專業人才，只要不封閉自己、樂於與人分享專業知識，職場運勢將非常強勁。但前提是必須對現職有熱情，若在不快樂的狀態下勉強，則難以發揮運勢。

8號人：適合投資理財 轉行恐失多年收穫

8號人今年在投資方面有獲利機會，但「轉行」並非良策。賈斯柏分析，若在今年輕率改變長期累積的專業領域，原本屬於你的豐收果實可能會因此流失，建議在原本的領域深耕，待2026年之後再考慮大動作變動。

9號人：轉職運勢佳 先顧好自己再幫助他人

9號人今年轉職運勢不錯，但要避免「慈悲氾濫」。賈斯柏建議，9號人應先照顧好自己的內心情緒與身心狀態，在行有餘力時再以多餘的能力幫助他人。維持施與受、愛與被愛之間的平衡，將是今年開啟好運的最佳狀態。

整體來看，賈斯柏認為，2026年在生命靈數角度下，1、2、4、9號較有轉職空間；3、6、7、8號偏向不建議轉職或應以穩守為主；5號則是可動但要非常重視規劃與風險控管。

不過說到底，靈數可以當成「自我檢查表」，不是職涯決策的唯一答案。年後轉職潮來了，真正能讓人少走冤枉路的，還是那句老話：先看清自己，再看清市場，最後才是做決定。畢竟工作不是抽卡，衝動按下去，有時候真的會抽到地獄副本。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。