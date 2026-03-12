　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

▲江西12歲女孩用壓歲錢租下校門口的文具店。（圖／翻攝封面新聞）

▲江西12歲女孩用壓歲錢租下校門口的文具店。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西九江一名12歲女孩（李悅，化名）近日用多年累積存下的壓歲錢租下一間學校門口的文具店，並安排母親在店裡打工、每天支付100元（人民幣，下同）工資。女孩母親歐陽燕透露，母女倆分工明確，由李悅負責溝通進貨、制定價格和經營大局，自己則是在店內負責銷售。

《封面新聞》報導，春節後，歐陽燕還在讀小學六年級的女兒李悅像往年一樣到銀行存壓歲錢。在了解到銀行利息後，李悅向母親提出疑問：「利息這麼低，有沒有其他方式可以賺錢？」

▲江西12歲女孩用壓歲錢租下校門口的文具店。（圖／翻攝封面新聞）

得知女兒的想法後，歐陽燕告訴孩子，賺錢的方式有很多，銀行存款只是其中一種，還有做生意、投資等多種途徑。聽完解釋，李悅大膽決定，「我想從銀行取出一部分錢，拿來做生意。」

在與母親討論後，李悅最終決定用多年的壓歲錢租下一家位於小學門口的文具店，包括租金、貨品轉讓費與押金在內共花費4萬4100元。

歐陽燕表示，有供應商想直接與自己談合作時，她都會請對方直接找女兒討論，由李悅決定是否合作，「她是老闆，我只給她打工。」在一次與供貨商談價格時，李悅曾直言，「你進價這麼高，我還要出電費、人工費，最後等於幫你們打工了，我不想跟你合作了。」

此外，李悅發現親自外出進貨會佔用學習時間，遂將店鋪經營重點逐漸轉向烤腸、冷飲與鮮榨柳橙汁等商品，因為相關產品可由業務員送貨到店，節省進貨時間，每天放學後，她也會先到店裡寫作業，再查看店鋪營運與進貨情況，忙到晚上八點半。

歐陽燕強調，自己本身從事家庭教育相關工作，對女兒的教育理念是從小培養「財商」，讓孩子逐步理解需求、預算與規劃等概念。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 3207 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
林志穎拿下「法拉利新馬王F80」車價破2億！親飛義大利原廠交
行人號誌「小綠人快走」將退場！
快訊／遭台網友灌爆IG！　文保景首度正面回應
義大利、美國晉級！　8強對戰組合出爐
川普啟動301調查　行政院：與美密切溝通「確保最佳待遇不打折
快訊／面板股買瘋了！1小時爆百萬張大量　雙雄霸榜人氣王
快訊／美國確定晉級！　義大利9比1痛擊墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死　劇烈頭痛10分鐘...鏡頭前求救

2026兩會／川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

中華隊凌晨返台「百人接機」送掌聲　華航全體升等商務艙

美軍轟炸伊朗16艘布雷艇　荷莫茲海峽衛星影片曝！

王定宇、常如山只是甜點？　E級名媛劉怡萱情史全起底！　曾是南台灣豪門醫師娘　劉雨柔前夫也暈船！

遭三度下老鼠藥毒害！澳洲籍Alex首出庭　蛇蠍女前夫胞弟也現身

王柏傑演三太子「有到廟裡擲茭」 下秒麥克風突消音..全場嚇傻

中美關係處關鍵節點　陸學者：兩國穩定不能寄望於美方善意

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰：已連看3晚

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死　劇烈頭痛10分鐘...鏡頭前求救

2026兩會／川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」　她驚喊：他看新聞預判

2026兩會／賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

日部署遠程飛彈　陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

陸「洋快餐霸主」華萊士退市　降低營運成本告別新三板

名主持人直播失控！遭諷一句「出拳狂毆女網紅」　全場驚恐：關鏡頭

帕斯坎提諾單場3轟打爆墨西哥　美國球迷狂讚：幫他立銅像

壓力一大就覺得思緒卡卡？專家：「微藻油」成安心補充關鍵

開心！高雄和平國小畢旅飛日本　「京阪奈+環球影城」5天僅5千元

趙傳揭祕7字歌名老習慣　演出太嗨遭嫌「太煽情」

徐巧芯葉元之嗆「唯一不支持」　蕭敬嚴：抹黑奧步霸凌手段請自重

趴引擎蓋阻止酒駕　女房仲遭甩飛摔死！伴侶二審仍判15年

秘境「巨人之手」工安意外！工人沒安全繩摔死　工地主任判6月

金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套

Energy書偉辣妻卸貨倒數！懷雙胞胎「挺肚最後一飛」不科學身材全被拍

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

大陸熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

胖東來12名店長共分「11億資產利潤」

女子聽16歲兒話「囤金3年內賺184萬元」

陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店 僱媽媽打工每天付100元

賴清德改口稱「大陸」　李義虎：接受九二共識沒什麼損失

川習會月底登場　李義虎：「對台軍售」將是會談重點

陸成長目標4.5％～5％遭質疑　林毅夫駁：仍是全球佼佼者

陸國防部正告日方：膽敢武力侵犯必遭迎頭痛擊

遼寧艦唯一基層女主官朱悅萌已升中校 給新兵建議：第一件事先忘記性別

我海軍艦隊赴中南美「敦睦任務」　陸國防部回應

陸「洋快餐霸主」華萊士退市 降低營運成本告別新三板

成為燒烤專家！全中國首個「燒烤研究院」

美以轟空襲降「毒雨」、小學160死　伊朗批美「嗜血成性

更多熱門

相關新聞

你是高物慾人嗎？3招戒掉亂買

你是高物慾人嗎？3招戒掉亂買

在社群與電商高度發達的時代，「看到就想買」幾乎成了許多人的日常習慣，對高物慾的人來說，購物不只是需求，更像是一種情緒出口，無聊時逛、壓力大時買，最後卻常常換來荷包空空與後悔感，其實想要戒掉亂買的習慣，關鍵不是完全禁止購物...

揭密「最留不住錢」3大星座

揭密「最留不住錢」3大星座

高中師意外被學生輾斃　家屬大愛求撤告

高中師意外被學生輾斃　家屬大愛求撤告

前工程師靠二三線股滾4億

前工程師靠二三線股滾4億

他月薪33K「存300元」起步　2年後多存40%

他月薪33K「存300元」起步　2年後多存40%

關鍵字：

江西創業壓歲錢文具店理財學生

讀者迴響

熱門新聞

39歲網紅「王炸姐」深夜直播猝死

美國若提前出局　日本隊將付4大代價

義大利痛擊墨西哥　率美國晉級8強

盜版AV網站「MissAV」遭封鎖！老司機崩潰

即／川普再啟動301調查　台灣等16國入列

台女童澀谷被撞　澳最壯男人現場實測

獨家／女業務欠卡債轉戰SWAG！一晚「粉絲抖內百萬」　4年買房翻身

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

明起冷氣團南下明顯降溫　「最冷探9度」連凍2天

伊朗出動「最強飛彈」！最大規模反擊

公車投幣箱挖到寶　竟是2000多年古物

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

即／32歲女消防員「分隊車庫內無呼吸心跳」搶救中！

快訊／五月天道歉了！緊急宣布：可免費進場

見3次面就帶回家…桃園女慘遭抱上床性侵！崩潰：他沒戴保險套

更多

最夯影音

更多
出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」
中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

中華隊返台！李洋接機　曾豪駒、陳冠宇接收獻花

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

爆紅「迷因蜥蜴」就是來自這部！ 　皮克斯神作《狸想世界》帶你進入動物腦袋

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

白沙屯媽祖進香超狂　報名首日「今日截止點」不到1小時就出現

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

許維恩晚追蹤3個月「腫瘤惡化」　王家梁見她切除左乳「心疼落淚」

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面