陸12歲女孩用壓歲錢租下文具店　僱媽媽打工每天付100元

▲江西12歲女孩用壓歲錢租下校門口的文具店。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江西九江一名12歲女孩（李悅，化名）近日用多年累積存下的壓歲錢租下一間學校門口的文具店，並安排母親在店裡打工、每天支付100元（人民幣，下同）工資。女孩母親歐陽燕透露，母女倆分工明確，由李悅負責溝通進貨、制定價格和經營大局，自己則是在店內負責銷售。

《封面新聞》報導，春節後，歐陽燕還在讀小學六年級的女兒李悅像往年一樣到銀行存壓歲錢。在了解到銀行利息後，李悅向母親提出疑問：「利息這麼低，有沒有其他方式可以賺錢？」

得知女兒的想法後，歐陽燕告訴孩子，賺錢的方式有很多，銀行存款只是其中一種，還有做生意、投資等多種途徑。聽完解釋，李悅大膽決定，「我想從銀行取出一部分錢，拿來做生意。」

在與母親討論後，李悅最終決定用多年的壓歲錢租下一家位於小學門口的文具店，包括租金、貨品轉讓費與押金在內共花費4萬4100元。

歐陽燕表示，有供應商想直接與自己談合作時，她都會請對方直接找女兒討論，由李悅決定是否合作，「她是老闆，我只給她打工。」在一次與供貨商談價格時，李悅曾直言，「你進價這麼高，我還要出電費、人工費，最後等於幫你們打工了，我不想跟你合作了。」

此外，李悅發現親自外出進貨會佔用學習時間，遂將店鋪經營重點逐漸轉向烤腸、冷飲與鮮榨柳橙汁等商品，因為相關產品可由業務員送貨到店，節省進貨時間，每天放學後，她也會先到店裡寫作業，再查看店鋪營運與進貨情況，忙到晚上八點半。

歐陽燕強調，自己本身從事家庭教育相關工作，對女兒的教育理念是從小培養「財商」，讓孩子逐步理解需求、預算與規劃等概念。