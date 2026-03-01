美伊開戰！中國軍武實戰再被毀　專家：北京拿台灣誘騙交易化烏有

▲中國與伊朗軍事合作的4大領域。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

以色列與美國聯手襲擊伊朗，區域情勢急遽升溫；伊朗國家電視台今天（1日）證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡。對此，我相關涉外事務專家表示，北京長期經營的「籌碼外交」，試圖拿台灣議題誘騙美國進入「大交易」的構想，已經化為烏有；另外，中國與伊朗的軍事合作，可分為防空系統、導航指管、打擊武力與網路安全等層面，在這次伊朗首都德黑蘭防空網一樣於美以絕對武力下顯得脆弱。

美國總統川普今天（3月1日）先是證實伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃；隨後，伊朗國家電視台也證實最高領袖哈米尼遇害身亡。

北京試圖拿台灣議題誘騙美國進入「大交易」 已化烏有

事實上，本次美國、以色列聯軍對伊朗發動打擊，距離3月底，美國總統川普與中國國家主席習近平「川習會」僅剩數周。對此，我相關涉外事務專家表示，北京長期經營的「籌碼外交」，試圖拿台灣議題誘騙美國進入「大交易」的構想，已經化為烏有。

親近中國的美國學者藍普頓（David M. Lampton）在《外交事務》（Foreign Affairs）雙月刊上發表一篇文章，內容就提及川普是「交易型」性格，並把台灣問題作為「籌碼」，有意誘使川普接受「大交易」（Grand Bargain），以換取美國對中國核心利益的退讓。

不過，一位我國相關領域專家表示，北京的盤算是，美國在中東分身乏術之際，需要中國的力量來約束伊朗、牽制俄羅斯與北韓的金正恩，甚至認為在對等關稅政策被最高法院否決後，川普會更需要一個與北京「大交易」。

該人士說，川普選擇在「川習會」前短短幾周直接用開戰取代談判桌。他認為，北京動「大交易」，在美方的現實主義意志面前，只是一場一廂情願的「籌碼幻覺」。

中國與伊朗軍事合作 在絕對武力前顯得脆弱

北京長期以來，一直是伊朗生存與軍擴的「後勤總部」，軍事合作大致可區分四大層面，包括：防空系統、導航指管、打擊武力與網路安全等層面。首先，在「防空系統」部分，中方提供HQ-16、HQ-17AE、YLC-8B 雷達，試圖協助建立對抗 F-35 等隱形戰機的防禦網，但在 2026 實戰中面臨飽和攻擊。

在「導航指管」方面，建立北斗衛星軍用碼、衛星情報共享，希望脫離對 GPS 依賴，提升伊朗彈道飛彈與無人機的精確度；而「打擊武力」部分，則是提供CM-302 超音速反艦飛彈，用意在於強化對荷姆茲海峽的封鎖能力，作為反制美國航母的工具，本來規劃今年三月交貨；最後是「網路安全」，提供數位與AI監控技術，協助伊朗應對網路攻擊與電子干擾，鞏固政權內部控制。

不過，我國相關領域專家表示，美方已意識到，期待北京「協助調停」只會為伊朗贏得更多軍擴時間，美方直接發動打擊，等於是當場拆穿並沒收了北京這張虛假的談判底牌。

這位人士表示，不久前「委內瑞拉斬首行動」，北京全力武裝下的委內瑞拉，在短短140分鐘內被美方「整鍋端走」，這次中國在中東一帶一路最關鍵的節點，還是重要戰略夥伴伊朗，德黑蘭防空網一樣在美以聯軍精準打擊的絕對武力下顯得脆弱。

另一位涉外專家表示，這傳達一個明確訊號，在美國定義的核心戰略利益面前，北京所標榜的「夥伴等級」不僅無法提供保護，反而成為了美方優先清理的障礙。

相關人士表示，北京認為美國會為了全球穩定，會拿台灣去進行利益交換，但現實卻是相反的，對川普而言，無論是中東的石油安全，還是印太的民主鏈條，被定義為美國核心利益的項目，就是美國的國家利益，不是外交談判的籌碼。他說，川普用伊朗告訴北京，涉及美國核心利益的部分，並沒有「大交易」。