快訊／川普證實：伊朗最高領袖哈米尼遭斬首

▲伊朗最高領袖哈米尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列一名高層消息人士28日晚間聲稱，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃；以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也表示，愈來愈多線索表明哈米尼「已經不在了」。伊朗駁斥此說法，稱哈米尼仍在只說伊朗對抗美以；然而美國總統川普最新貼文證實「哈米尼已死」，他也再次向媒體表明，他相信哈米尼已經身亡的消息「是正確的」。

川普證實哈米尼死訊

川普接受《NBC News》訪問時說，「我們認為那是一則正確的報導」。當被問及誰將接替哈米尼時，川普回應，「我不知道，但某個時候他們會打電話問我希望誰接任……我這麼說只有一點點是在開玩笑。」

此外，川普也向《ABC News》表示，他相信哈米尼已經身亡，「在我看到更多情況之前，我不想做出任何確定的說法，但我們相信他已經不在了。他們很多領導人也已經不在了。」

▲美國總統川普。（圖／路透）



川普發文全文

川普也在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文，以下為全文中譯內容



哈米尼，歷史上最邪惡的人之一，已經死了。這不僅是為伊朗人民伸張正義，也是為所有偉大的美國人，以及世界上許多國家那些被哈米尼和他那群嗜血暴徒殺害或殘害的人伸張正義。他無法躲避我們的情報和高度先進的追蹤系統，在與以色列密切合作下，他或與他一同被擊斃的其他領導人，根本無計可施。

這是伊朗人民奪回自己國家的最大機會。我們聽說，他們許多伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、軍方以及其他安全與警察部隊人員，已不願再戰，並正在尋求我們的豁免。正如我昨晚所說，「現在他們可以獲得豁免，之後他們只會得到死亡！」

希望伊斯蘭革命衛隊與警方能夠和平地與伊朗愛國者合流，團結一致，共同讓這個國家重返應有的偉大。這個進程應該很快就會開始，因為不僅哈米尼已死，這個國家在短短一天之內已經遭到嚴重摧毀，甚至被夷平。

然而，猛烈且精準的轟炸將會持續，整個星期都不會中斷，或是持續到達成我們在中東，乃至全世界實現和平的目標為止。

