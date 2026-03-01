快訊／伊朗最高領袖哈米尼傳遭斬首！　以總理：人已經不在了

▲伊朗最高領袖哈米尼傳出遭美以空襲喪生。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列一名高層消息人士週六晚間聲稱，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已遭擊斃；對此，伊朗方面堅稱哈米尼「人還活得好好的」，是敵人在進行心理戰，試圖動搖伊朗人心。美國總統川普則表示，他相信很多伊朗高層領導人已遭到擊殺。

納坦雅胡：哈米尼已經不在（人世）了

以色列一名高層消息人士28日晚間聲稱，哈米尼已遭擊斃。以方據稱取得哈米尼遺體影像，並經核實後向總理納坦雅胡（Binyamin Netanyahu）呈報；以色列駐美大使萊特（Yechiel Leiter）也向美國官員通報，以色列已成功擊殺哈米尼。

以色列總理納坦雅胡公開表示，已有「愈來愈多跡象」顯示哈米尼「已經不在了」。

根據以色列安全評估，哈米尼28日上午與多名伊朗高層在不同地點集會時，成為協同空襲的目標之一，相關攻擊發生在戰事開端。衛星影像顯示，德黑蘭一處據稱是哈米尼當時所在的設施已遭摧毀；然而伊朗官員向路透社表示，哈米尼當時不在首都，而是被轉移至「安全地點」。

伊朗多名高層已死？

除哈米尼外，以色列媒體也點名其他攻擊目標，包括伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）、最高國家安全委員會秘書尚赫尼（Ali Shamkhani）、伊朗國防部長、軍事情資首長以及武裝部隊參謀總長。

▲衛星圖片顯示伊朗最高領袖哈米尼所在的建築群被炸成廢墟。（圖／路透）



川普發聲

川普接受《ABC News》訪問時表示，他相信在美國與以色列對伊朗發動的空襲中，「很多」伊朗高層領導人已被擊斃。他說，「很多人，是的，沒錯。但我們還不知道全部，不過很多人是。那是一場非常強力的打擊。」他並表示相關攻擊將會持續，「只要我們想要，就會繼續。」

川普之後更在自家媒體真實社群（Truth Social）「證實」，哈米尼已死。

伊朗駁斥

伊朗方面則否認相關說法。伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，哈米尼與總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）「都安然無恙」。根據半官方伊斯蘭學生通訊社（ISNA）報導，哈米尼辦公室公共關係負責人馬赫迪（Seyyed Mehrdad Seyyed Mahdi）則表示，「敵人正在訴諸心理戰，我們所有人都應保持警惕。」目前相關消息仍未獲得獨立證實。

哈米尼手握大權近40年

現年86歲的哈米尼，是中東地區在位時間最長的國家領導人之一，在位近37年期間，鞏固對伊朗各層面的掌控，並對重大決策握有最終裁量權。作為國家元首兼三軍統帥，他掌控警察、道德警察以及伊斯蘭革命衛隊與其志願組織巴斯基（Basij），並被視為壓制國內異議的重要力量。

哈米尼任內擴大伊朗在區域的影響力，強化軍事實力，並推動核計畫發展至接近門檻地位。他透過建立多個區域代理勢力形成所謂「抵抗軸心」，包括黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝、伊拉克什葉派民兵，以及加薩的哈瑪斯與伊斯蘭聖戰組織。

若其死訊獲得證實，將成為伊朗政權近50年來僅第2次領導人更替。分析指出，此舉可能激勵伊朗國內反對勢力在適當時機走上街頭，也可能成為美國與以色列設定的戰爭目標之一，「政權更迭」的重要轉折，其後續影響預料將波及整個中東及國際社會。