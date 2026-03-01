　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／伊朗官媒證實：最高領袖哈米尼身亡

▲▼哈米尼公開演說：美空襲伊朗「沒重大影響」Khamenei。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 伊朗證實哈米尼已經身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

綜合BBC等外媒，伊朗官媒《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）稍早證實最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）「已經殉難」，並宣布全國哀悼40天。

此前，美國及以色列2月28日上午發動聯合空襲，擊中哈米尼位於德黑蘭的辦公室等4棟建築，以色列官員聲稱哈米尼已被擊斃，美國總統川普也在自家社群平台Truth Social發文表示，他相信哈米尼已經身亡的消息是正確的。

