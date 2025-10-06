　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不乖」就被繼父剃光頭　8歲童生前遭遇曝光

「虐童零容忍」不該只是口號，社福單位在執行相關訪視業務時，應發揮專業、防範悲劇於未然。

▲「虐童零容忍」不該只是口號，社福單位在執行相關訪視業務時，應發揮專業、防範悲劇於未然。

圖文／鏡週刊

桃園市大園區一名就讀小學3年級的8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治身亡，原以為是單純的意外案件，但醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警已介入調查。另名社區住戶則表示，該家庭搬入社區約4、5年，男童母親在2、3年前相繼生下弟妹，但早在男童幼兒園時期，就經常獨自一人搭乘電梯上下樓；誇張的是，社區電梯需磁釦感應才能按樓層，男童父母常未替他刷卡，導致孩子只能先進入電梯，等其他樓層住戶呼叫電梯，才能跟著一同下樓去大廳等娃娃車接他上課。

「我常在上班時遇到他，電梯裡只有他一個人。」該名住戶回憶說，那時自己會幫忙刷磁釦帶男童下樓，看男童獨自背著幼兒園書包，靜靜等娃娃車來，覺得既心疼又心酸，這種狀況1週至少會遇到3、4次。

男童升上小學後，改搭免費巴士上下學，但放學後都在大廳櫃台電話通知父母，再由警衛幫他刷卡上樓，若遇到父母不在或不方便，就會在櫃台內玩警衛的手機、平板打發時間，還曾因肚子餓向警衛討餅乾吃。

案發前一天放學後，男童曾開心地向警衛表示：「我長了兩排牙齒喔！」沒想到隔天就發生憾事，男童的身影永遠消失在社區裡，許多鄰居都為此感到不捨。

鄰居Ｂ同學指出，曾見男童母親拽著孩子的耳朵，從大廳拖到50公尺外的電梯，孩子不斷掙扎求饒，但母親仍未放手；其他鄰居還經常在凌晨時分聽到男童家傳來高聲斥責與孩子哭泣聲，男童也常在家門口罰站，有一次因為「不乖」被繼父剃成光頭懲罰。

鄰居們長年觀察下來，心中早已浮現不安，直到社工開始來訪視，更確認男童父母真的「有問題」。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
桃男童暴斃內幕3／社工查訪家暴僅陪玩鄰傻眼　社會安全網挨批失能難阻悲劇
桃男童暴斃內幕／8歲男童休克暴斃疑點重重　鄰居揭社會安全網漏洞

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮上演「搶奪鏟權」戲碼！一票鏟子超人揭真相：太鏟無人道
快訊／美爆大規模槍擊！　兩派駁火2死12傷
今中秋節「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌一次看
台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛
民進黨2026縣市長拚「5＋1起跳」　賴清德鎖定這區
敲碗成功！7-11「統一翻轉布丁」真的來了　限量52萬顆開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「不乖」就被繼父剃光頭　8歲童生前遭遇曝光

疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

高雄駕駛撞7車！拐杖伯路過「與死神擦肩」　只差幾公分

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

快訊／苗栗19歲騎士碰撞轎車　全身多處擦傷、右手骨折

嘉義布袋管筏翻覆！海巡10分鐘趕抵救起2人「1人仍下落不明」

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

「不乖」就被繼父剃光頭　8歲童生前遭遇曝光

疑點重重！　桃園8歲男童休克暴斃

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

高雄駕駛撞7車！拐杖伯路過「與死神擦肩」　只差幾公分

中秋有月也有愛！　士檢檢察長與犯保士林分會送暖30戶馨生家庭

無照猴狂飆「撞死17歲少年」！網瘋傳車內視角　後座妹嗨翻尖叫

快訊／新店某醫院晚間「男子14樓墜落」　卡1F遮雨棚亡

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

快訊／苗栗19歲騎士碰撞轎車　全身多處擦傷、右手骨折

嘉義布袋管筏翻覆！海巡10分鐘趕抵救起2人「1人仍下落不明」

台灣拒買南非蘋果「進口量崩跌96％」　硬起來祭晶片制裁談判中

慘況曝光！　尼泊爾豪雨「引爆山洪」至少47死

桃園航空城安置住宅9成住戶完成初驗　115年1月全面交屋

還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

優化兒童醫療　林口長庚：提升兒科醫師待遇推動「開放醫院制度」

中國漁船「變身」俄軍艦闖台經濟區　美研究：測試反應力

美阿拉巴馬州爆大規模槍擊案！　2群人駁火釀2死12傷

桃園「智農超人」重裝上陣　搶進花蓮清災效率高

「紅樹林超人豪宅」曝光　任容萱也有一戶

川普再派300國民兵進駐　國土安全部長：芝加哥已淪戰區

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

社會熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

成功嶺男離奇失蹤31年「被判死亡」！

台南小三上課上到床上！　辯「只是朋友」竟遭姦夫當庭背叛

新店某醫院男子14樓墜落　卡1F遮雨棚亡

爽秀1500顆蛋黃酥！這家人6hrs狂打2萬通終如願

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

駕駛撞7車　拐杖伯「與死神擦肩」！

徘徊花博公廁遭驅離　男持刀錯砍2保全

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

即／基隆某社區大樓驚傳墜樓　男12F墜落亡

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

雲端發票中千萬　「少做2事」獎金充國庫

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

她花3萬「買1家電」超值得！網讚爆

更多

最夯影音

更多
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面