「不乖」就被繼父剃光頭　8歲童生前遭遇曝光

桃園市大園區一名就讀小學3年級的8歲男童，9月中疑似在家中浴室休克昏倒，送醫搶救4天後不治身亡，原以為是單純的意外案件，但醫院發現他身上有多處新舊傷痕，加上曾有家暴通報紀錄，檢警已介入調查。另名社區住戶則表示，該家庭搬入社區約4、5年，男童母親在2、3年前相繼生下弟妹，但早在男童幼兒園時期，就經常獨自一人搭乘電梯上下樓；誇張的是，社區電梯需磁釦感應才能按樓層，男童父母常未替他刷卡，導致孩子只能先進入電梯，等其他樓層住戶呼叫電梯，才能跟著一同下樓去大廳等娃娃車接他上課。

「我常在上班時遇到他，電梯裡只有他一個人。」該名住戶回憶說，那時自己會幫忙刷磁釦帶男童下樓，看男童獨自背著幼兒園書包，靜靜等娃娃車來，覺得既心疼又心酸，這種狀況1週至少會遇到3、4次。

男童升上小學後，改搭免費巴士上下學，但放學後都在大廳櫃台電話通知父母，再由警衛幫他刷卡上樓，若遇到父母不在或不方便，就會在櫃台內玩警衛的手機、平板打發時間，還曾因肚子餓向警衛討餅乾吃。

案發前一天放學後，男童曾開心地向警衛表示：「我長了兩排牙齒喔！」沒想到隔天就發生憾事，男童的身影永遠消失在社區裡，許多鄰居都為此感到不捨。

鄰居Ｂ同學指出，曾見男童母親拽著孩子的耳朵，從大廳拖到50公尺外的電梯，孩子不斷掙扎求饒，但母親仍未放手；其他鄰居還經常在凌晨時分聽到男童家傳來高聲斥責與孩子哭泣聲，男童也常在家門口罰站，有一次因為「不乖」被繼父剃成光頭懲罰。

鄰居們長年觀察下來，心中早已浮現不安，直到社工開始來訪視，更確認男童父母真的「有問題」。

