高雄豬腳店「停業原因」挨批　店家嘆嗜血：政治狂熱分子好了啦

▲臉書粉專「紅鼻子豬腳專賣」發布「紅鼻子豬腳十全店聲明啟事」。（圖／翻攝自Facebook／紅鼻子豬腳專賣）

網搜小組／曾筠淇報導

開在高雄的紅鼻子豬腳專賣店日前發布聲明啟事，先是感謝顧客的支持，接著宣布他們要停止營業，因為不管是失控的物價、電費、工資調漲還是缺蛋之亂，都讓他們深受打擊，覺得再經營下去也沒有太大意義。只是文章曝光後，卻被一些網友罵了。

臉書粉專「紅鼻子豬腳專賣」發布「紅鼻子豬腳十全店聲明啟事」，宣布停止營業的消息。他們感謝長期支持的顧客，並闡述了關店的原因。店家表示，近年來物價失控、每年多次調漲的電費和工資、缺蛋的問題，以及豬肉暴漲甚至出現供應不足的狀況，這些因素都對他們這樣的小吃店造成了嚴重打擊。

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店家坦言，對於這些問題，他們看不到結束的盡頭，讓老闆感到非常疲憊，「說真的我們的政府政策是這樣，再經營下去也是沒什麼意義」。既然多年辛苦經營的獲利在最近2、3年內被侵蝕掉，不如把更多的時間留給自己，也少一點煩惱。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「自己不能生，只會怪鄰居」、「有本事的找方法，沒本事的找理由」、「市場機制，不要賺錢就自己厲害、賠錢就政府帶賽，一堆店漲了價大家還是買單、還是排隊」、「對唷！做不下去全是they的錯」。但也有網友回應，「身為中小企業的我，真的深深有感，辛苦了」。

稍早店家再次發文，表示現在社會中有很多人的心態都很嗜血，「一般勞工都可以辭職不做了，為何業主不行？誰規定店開了就不能關？」店家更說，「還有一堆政治狂熱分子好了啦，阿拉伯數字2比1大這麼簡單客觀的道理有什麼好不能理解的？肉、菜、能源、工資這3年漲得比過去10年都還多，是有什麼好爭的？」撐不下去就是歇業，不用過度解讀。