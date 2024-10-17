【廣編】漢堡控有新選擇了！MOUMOU美式漢堡一次開台北、台南兩間店！

圖、文／馡曄國際提供

主打手工肉排、自製麵包的「MOUMOU美式漢堡」，嚴選優質肉品和小農直送蔬果打造特色漢堡，於10/7在台南新光西門首次亮相，緊接著10/9在微風南山盛大開幕，更於開幕期間連20天舉行漢堡派對，邀民眾一起來打卡贈送炸雞、薯條！

MOUMOU美式漢堡顧名思義是以漢堡為主打，推出多款特製漢堡擄獲大家的胃，「香煎鳳梨辣醬牛肉堡」、「經典BBQ手撕豬肉堡」還有超台「青龍椒豆乳雞腿堡」、「鮮筍芥刀殺魚堡」等，每一款漢堡都疊滿各種配料。不能錯過的還有招牌的「現炸MOU薯」、美式炸雞等點心可選擇。

MOUMOU台南新光西門店、MOUMOU台北微風南山店自開幕日起連續20天舉行漢堡派對，社群打卡購買兩份漢堡套餐送「美式炸雞一隻」；首7日消費並拍下「男神店員/女神店員」工作照分享於社群上，送「MOU薯招待券一張」。馡曄集團歡慶新品牌開幕，加入馡曄會員再加碼3大優惠，還可以累積點數兌換更多優惠。

【MOUMOU美式漢堡-台南新光西門店】

地址：台南市中西區西門路一段658號B2F

營業時間：11:00-22:00

【MOUMOU美式漢堡-台北微風南山店】

地址：台北市信義區松智街17號B2F

營業時間：週日~週三11:00-21:30，週四~週六11:00-22:00

