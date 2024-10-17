　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】漢堡控有新選擇了！MOUMOU美式漢堡一次開台北、台南兩間店！

▲▼MOUMOU美式漢堡,馡曄國際,開幕優惠。（圖／馡曄國際提供）

圖、文／馡曄國際提供

主打手工肉排、自製麵包的「MOUMOU美式漢堡」，嚴選優質肉品和小農直送蔬果打造特色漢堡，於10/7在台南新光西門首次亮相，緊接著10/9在微風南山盛大開幕，更於開幕期間連20天舉行漢堡派對，邀民眾一起來打卡贈送炸雞、薯條！

MOUMOU美式漢堡顧名思義是以漢堡為主打，推出多款特製漢堡擄獲大家的胃，「香煎鳳梨辣醬牛肉堡」、「經典BBQ手撕豬肉堡」還有超台「青龍椒豆乳雞腿堡」、「鮮筍芥刀殺魚堡」等，每一款漢堡都疊滿各種配料。不能錯過的還有招牌的「現炸MOU薯」、美式炸雞等點心可選擇。

MOUMOU台南新光西門店、MOUMOU台北微風南山店自開幕日起連續20天舉行漢堡派對，社群打卡購買兩份漢堡套餐送「美式炸雞一隻」；首7日消費並拍下「男神店員/女神店員」工作照分享於社群上，送「MOU薯招待券一張」。馡曄集團歡慶新品牌開幕，加入馡曄會員再加碼3大優惠，還可以累積點數兌換更多優惠。

【MOUMOU美式漢堡-台南新光西門店】
地址：台南市中西區西門路一段658號B2F
營業時間：11:00-22:00

【MOUMOU美式漢堡-台北微風南山店】
地址：台北市信義區松智街17號B2F
營業時間：週日~週三11:00-21:30，週四~週六11:00-22:00
 

ET快訊
金價飆漲！　多人淘金畫面曝
快訊／京華城案唯一認罪！朱亞虎確定關押2個月
掏空馬拉松600萬經費　前會長陳屍BMW
奇蹟！　彰化9歲小妹妹「長肉了」
「世界最美」她剪成超短髮　「胸前只有一塊布」火辣側乳全都露
快訊／台中騎士逆向　對撞公車慘死
快訊／高雄死亡車禍　騎士慘死
曾之喬揭曉寶寶性別！　「全場尖叫」夫妻真實表情全被拍
性侵6幼童　毛畯珅狠瞪態度高傲

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓式炸雞「本村」明天正式開幕　「買大送小」優惠連推3天

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

【廣編】漢堡控有新選擇了！MOUMOU美式漢堡一次開台北、台南兩間店！

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手！打造英倫風儀式感

肯德基最新鹹香「胡椒餅蛋撻」限時開吃！還撒了蔥片、芝麻

日本超商必吃！全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」新甜品登台

「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！連3天免費送比司吉、脆薯

【廣編】「一匙靈」新進擊！聯手萬秀洗濯實驗室　共同見證抗菌EX洗衣改良全新進化

【廣編】世界奢華飯店獎揭曉！福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

美式賣場必買神器湧搶購潮！料理清潔1+1 五月花抽取廚紙用過回不去

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

8萬年一遇！紫金山彗星現蹤　玉山氣象站也捕捉絕美畫面

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

【廣編】漢堡控有新選擇了！MOUMOU美式漢堡一次開台北、台南兩間店！

全聯推「彼得兔X康寧餐廚用具」最低29折入手！打造英倫風儀式感

肯德基最新鹹香「胡椒餅蛋撻」限時開吃！還撒了蔥片、芝麻

日本超商必吃！全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」新甜品登台

「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！連3天免費送比司吉、脆薯

【廣編】「一匙靈」新進擊！聯手萬秀洗濯實驗室　共同見證抗菌EX洗衣改良全新進化

【廣編】世界奢華飯店獎揭曉！福容大飯店福隆獲海灘飯店及溫泉飯店雙料大獎

美式賣場必買神器湧搶購潮！料理清潔1+1 五月花抽取廚紙用過回不去

爵士樂迷必到！亞伯樂「品懂伯樂」首部曲沉浸臺中爵士音樂節　聽懂伯樂奏酩響宴

黑豹旗／南崁女棒撐到4局不敵平鎮　教頭滿意：失分比中正預校少

巴貝多籍貨輪擱淺抽完殘油　航港局：評估海洋影響最低移除方案

3大咖啡品牌撤出公益路　下家「無縫接軌」洗牌商圈業態

雲嘉南庇護工場成果展 　助身心障礙朋友穩定就業

李雅英自爆「暈船」的秘密　熱愛這位男星恐成全民公敵

黑糖珍珠+鬼椒紅醬！達美樂「辣魔黑珍珠披薩」萬聖節限定吃

英國首相「中國圍台軍演不利於和平穩定」　在野黨魁要求譴責北京

Giorgio Armani新概念店洋溢度假感！標誌性正裝、La Prima小方包美翻

劉書宏為大8歲女友槓上媽！離家出走一個月　結局太淒慘懊悔至今

黃敏惠蟬聯最佳首長信任　嘉義市行政效率及服務品質非六都奪冠

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

消費熱門新聞

亞伯樂品懂伯樂臺中爵士音樂節

7-11首創「炸醬麵飯糰」大份量飽物超夯

美式賣場必買神器湧搶購潮！

達美樂「1公斤起司披薩」限時回歸

「Popeyes台灣2號店」10／23開幕！

全家推隱藏版「喝的霜淇淋」！網：奶昔嗎？

全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」甜品登台

美式賣場強勢回歸再創新低價！

星巴克粉冬季必搶！全聯開賣「太妃核果風味拿鐵」

賣場獨賣「大人版乖乖」威士忌焦糖口味

肯德基打造全新「胡椒餅蛋撻」！

好市多巧克力有蟲　業者提醒2建議

微風百貨週年慶信義松高南山聯手

必勝客推萬聖節限定鬼手魷魚搗蛋比薩

更多熱門

相關新聞

「默爾MORE」挺過低迷堅持不裁員　2024再創3品牌

「默爾MORE」挺過低迷堅持不裁員　2024再創3品牌

歷時3年的疫情，底子厚的餐飲集團燒錢苦撐，但多的是被洗出市場從此消失在大眾記憶裡的獨立品牌，卻獨獨少有像「默爾MORE」這樣，在亂疫中孤注一擲，硬是多開了4間店，且間間進駐在百貨黃金櫃位！

洗澡半價超划！狗洗完變黑棉花糖

洗澡半價超划！狗洗完變黑棉花糖

一罐23元！怪獸部落「無膠鮮肉煲」8折

一罐23元！怪獸部落「無膠鮮肉煲」8折

關鍵字：

MOUMOU美式漢堡馡曄國際開幕優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

陸212公分頂級球星疑嫖娼登熱搜 「TS」跨性別者拿身份證舉證

八點檔女神深夜宣布結婚！許蓁蓁拍婚紗「霸氣摟新郎」

日本立食到一半「老闆生氣拍桌」！

繳停車費　「發票爽中1000萬」沒人領

大飛認愛了「女方身份曝光」！

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

果粉快更新！　發票載具回來了

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面