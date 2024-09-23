台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

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記者許權毅、游瓊華、趙蔡州／台中報導

台中市中區22日晚間9點多發生死亡車禍，2名東海大學女學生走路行經中山路、綠川東街口時，遭到一輛轉彎的305號公車撞上，導致其中1人被捲入車底傷重不治、1人雙手及雙腳受傷送醫。東海大學22日晚間表示，對於巨業客運造成本校學生死亡與重傷感到憤怒並予以譴責，希望儘快釐清事故原因。

針對學生遭公車撞亡事件，東海大學22日晚間發布聲明，對於這件意外感到相當震驚與難過，對於巨業客運造成本校學生死亡與重傷感到憤怒並予以譴責，希望能盡快釐清事故原因，學校師長知情後已經趕到醫院陪同家屬，會盡全力協助家屬處理後續事宜。

▲林姓女大生遭公車捲入車底慘死。（圖／記者許權毅攝）

事故發生在22日晚間9點多，巨業客運65歲施姓駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，並當場將林女壓在前輪下。

台中警消趕到後，立刻使用器械將林女救出，林女被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不治，另一名傷者王女意識清醒、有雙手及雙腳受傷，目前正在醫院接受治療。警方表示，施男酒測值為零，對方供稱當時天色昏暗，加上王林2人都穿著深色衣服才未注意到，全案朝過失致死罪偵辦。