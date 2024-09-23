　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

記者許權毅、游瓊華、趙蔡州／台中報導

台中市中區22日晚間9點多發生死亡車禍，2名東海大學女學生走路行經中山路、綠川東街口時，遭到一輛轉彎的305號公車撞上，導致其中1人被捲入車底傷重不治、1人雙手及雙腳受傷送醫。東海大學22日晚間表示，對於巨業客運造成本校學生死亡與重傷感到憤怒並予以譴責，希望儘快釐清事故原因。

針對學生遭公車撞亡事件，東海大學22日晚間發布聲明，對於這件意外感到相當震驚與難過，對於巨業客運造成本校學生死亡與重傷感到憤怒並予以譴責，希望能盡快釐清事故原因，學校師長知情後已經趕到醫院陪同家屬，會盡全力協助家屬處理後續事宜。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲林姓女大生遭公車捲入車底慘死。（圖／記者許權毅攝）

事故發生在22日晚間9點多，巨業客運65歲施姓駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，並當場將林女壓在前輪下。

台中警消趕到後，立刻使用器械將林女救出，林女被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救後仍不治，另一名傷者王女意識清醒、有雙手及雙腳受傷，目前正在醫院接受治療。警方表示，施男酒測值為零，對方供稱當時天色昏暗，加上王林2人都穿著深色衣服才未注意到，全案朝過失致死罪偵辦。

ET快訊
陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」高清照來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

台中公車轉彎猛撞行人「1死1傷」　2人都是東海女大生

快訊／汐止寵物店豪雨夜悶燒！1狗4貓悶死　警消破門救出1狗

快訊／下一站終點站！　台中公車晚間撞死女行人「白衣染紅」

快訊／台中2行人被公車撞！20歲女遭捲車輪...無生命跡象

快訊／全台豪大雨不斷！　汐止崇德國小積水巷弄圍牆倒塌

中警想杜絕風紀案用這招！400人換單位　他待32年被迫走了

快訊／新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女受困送醫

派出所外不得錄影自保？性騷被害人控警2度傷害　分局回應了

揪甘心！九旬翁綠島迷航　警方海陸接力護送返家

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

張基龍讚粉絲可愛「就跟我一樣」　想多拍吻戲遭反對：當然要吃醋啊

印彼此醜照放行李箱上　姊妹淘在機場超恥走秀

台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

台中公車轉彎猛撞行人「1死1傷」　2人都是東海女大生

快訊／汐止寵物店豪雨夜悶燒！1狗4貓悶死　警消破門救出1狗

快訊／下一站終點站！　台中公車晚間撞死女行人「白衣染紅」

快訊／台中2行人被公車撞！20歲女遭捲車輪...無生命跡象

快訊／全台豪大雨不斷！　汐止崇德國小積水巷弄圍牆倒塌

中警想杜絕風紀案用這招！400人換單位　他待32年被迫走了

快訊／新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女受困送醫

派出所外不得錄影自保？性騷被害人控警2度傷害　分局回應了

揪甘心！九旬翁綠島迷航　警方海陸接力護送返家

快訊／北市雨彈砸整夜　大湖公園「水淹出來了」

丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

台中公車轉彎猛撞行人「1死1傷」　2人都是東海女大生

快訊／汐止寵物店豪雨夜悶燒！1狗4貓悶死　警消破門救出1狗

水位漫淹到高灘地　北市23日0時景美溪、基隆河沿線水門「全數關閉」

秋日大景超夢幻！埔里河堤旁「台灣欒樹秘境」如金黃大道

小鸚鵡狂啄《進擊的巨人》漫畫影片爆紅　書變碎屑網笑：牆被粉碎

錯過多繳4倍稅金！113年節省地價稅登記　今截止

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

快訊／汐止寵物店悶燒釀1狗4貓悶死

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

女大生遭公車撞死　東海大學發譴責聲明

快訊／台中女行人遭公車撞上無生跡！

快訊／汐止崇德國小積水巷弄圍牆倒塌

淪柬埔寨豬仔2年！他私訊求「星光班長」金援真相曝

中捷副站長搭手扶梯昏倒　3分鐘無人發現送醫不治

新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女送醫

台中透天社區老婦墜樓　送醫搶救不治

高捷電力異常9站停駛　拚晚上10點恢復營運

即／22歲消防員亡！倒老家浴室被發現

中警想杜絕風紀案用這招！400人換單位

更多熱門

相關新聞

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

台中市中區22日晚間9點多發生死亡車禍，2名東海大學女學生走路行經中山路、綠川東街口時，遭到一輛轉彎的305號公車撞上，導致其中1人被捲入車底傷重不治、1人雙手及雙腳受傷送醫。警方表示，公車駕駛酒測值為零，全案朝過失致死罪偵辦。

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

快訊／台中女行人遭公車撞上無生跡！

快訊／台中女行人遭公車撞上無生跡！

新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女送醫

新莊2車擦撞翻路中　四輪朝天2女送醫

新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

新竹經國大橋機車與大貨車碰撞　驚悚影片曝

關鍵字：

女大生東海大學巨業客運巨業交通車禍

讀者迴響

熱門新聞

汐止基隆河「水位快滿」

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

愷樂41歲生日終於露面了

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手家寧首發聲

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

快訊／17縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

快訊／汐止寵物店悶燒釀1狗4貓悶死

雨彈狂炸　東吳女大生宿舍現泥水瀑布

黑猩猩肢解殺嬰　鄉民怒砸保育中心

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面