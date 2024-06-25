全身麻醉引「罕見併發症」！　16歲少女耳洞感染動手術竟丟命

▲ 少女因麻醉引發併發症而死。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名少女平時身體健康，去年因耳洞感染接受手術，過程相當順利，卻因麻醉引發罕見併發症，最終不幸身亡，近日驗屍結果出爐。

根據《每日郵報》，16歲少女費爾柴德（Holly Fairchild）來自牛津附近一座小村莊，個性活潑且擁有足球天賦，平時身體並無異常，去年8月23日因左耳軟骨的耳洞感染，在大奧蒙德街醫院（Great Ormond Street Hospital，簡稱GOSH）接受例行性手術。

費爾柴德此前也曾接受全身麻醉，當時未發生問題，左耳手術中卻因麻醉引發罕見併發症，再也不曾醒來，2天後宣告不治。

事隔近1年，6月21日召開的驗屍法庭獲悉，費爾柴德當時出現「喉痙攣」（Laryngospasm），這是兒童常見的問題，會導致聲帶受限，有時甚至可能致命。

事實上，當時這場精細手術過程相當順利，但主刀醫師布洛德（Neil Bulstrode）一離開手術房就出狀況，費爾柴德出現嚴重喉痙攣，導致她的聲帶關閉，隨後被插管。

常用藥物在她身上起不了作用，開始出現負壓性肺水腫（NPPE），這種疾病會將液體從血管吸到肺部，而另一種肌肉鬆弛劑也無法緩解喉痙攣，她的血氧迅速下降，引發缺氧性心臟驟停，減少大腦供血，最終於2天後的25日不幸去世。