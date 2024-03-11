不給做光療指甲！婆家稱「會刺傷小孩」　一票傻眼：抓癢都費力

▲婆家認為光療指甲會傷到小孩。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女生愛漂亮，都會做光療指甲，不過近日卻有女網友發文表示，因為婆家覺得光療指甲會傷到小孩，所以剝奪她做指甲的自由。貼文曝光後，就讓不少網友傻眼直呼，「做不做都會管，因為就是看你不順眼」、「管她說什麼，自己開心最重要」。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她結婚以後，不過是去做光療指甲，不料婆家卻稱「做光療指甲會刺傷小孩」。聞言，她也感到不滿，「在你家當媳婦只能當蓬頭垢面的女生就對了？剝奪別人自由也剝奪得太誇張」。

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貼文一出，許多網友都留言表示，「不喜歡你的人，就算你今天指甲乾乾淨淨的，還是會嫌你」、「有做指甲才不會受傷吧，指甲做了連抓癢都費力」、「光療不會刺傷孩子呀，有包邊處理，沒處理過的指甲劃傷人比較有機率」、「其實聽聽就好，愛漂亮是自己的自由，沒有人可以剝奪你的權利，把自己跟孩子照顧好即可」。

不過也有些網友則說，「要看孩子幾歲？是不是很長很尖？我都沒做，也不敢留長」、「我婆婆是擔心傷身體，因為我身體不好，所以我就不做了，安她的心，畢竟是關心」、「沒有光療跟蓬頭垢面有什麼關係」。