妹子到職1年「看到年終想離職」　一票苦主吼：侮辱性極強

▲原PO年資滿一年，看到年終心涼了。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

許多人都期望，每年的年終越多越好！不過一名女網友卻是兩樣情，當初面試得知年終基本上都有一個月，好不容易熬到年資滿一年，卻發現只有1萬年終入帳，不到薪水的1/3，氣得原PO懷疑「公司都會用年終1萬來暗示趕快滾嗎？」文章曝光後，一名苦主同樣領1萬，怒吼「侮辱性極強」。

一名女網友在Dcard表示，當初面試這份工作時，主管有提到年終不固定，基本上有一個月，而去年因任職未滿一年，因此是照比例發放，原PO推算比例有一個月沒錯。

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轉眼間終於滿一年年資，然而原PO看到今年的年終後卻哭了，「只看到1萬入帳，連三分之一的薪水都不到...」對此，原PO玻璃心碎滿地求問，「公司都會用年終1萬來暗示趕快滾嗎？」

文章曝光後，底下引來一票苦主+1喊離職，「今天年終也只領到1萬，目前找新工作中」、「妳是我同事嗎？我也覺得給我1萬...是不是要我滾啊，侮辱性極強」、「去年4月入職$1600，該跑了」、「我去年10月23報到，今天入帳3600元，我真的無語」、「我公司也只給我1萬，根本不到三分之一，雖然我任職剛好滿1年而已，但公司每年都賺好幾十億甚至更多，看到這1萬我直接心碎，直接去更新我的104履歷了」。

另有網友提到，前同事不爽年終太少，氣到罷工的崩潰故事，「前公司（傳產家族企業）的同事到職半年，應該是有保底2個月（至少我是），跟他同期進來的同事拿一個月，而他只有6K，過年後氣到直接不來上班，看到他時只是來走離職流程的」。