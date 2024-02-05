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大陸 大陸焦點 特派現場

女教師寫最火辭職信「世界那麼大，我想去看看」　8年後現狀曝　

▲顧少強。（圖／翻攝潮新聞）

▲顧少強8年前為了理想辭職，受到不少網友追捧。（圖／翻攝潮新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女教師顧少強8年前寫下一封僅有10個字的辭職信「世界那麼大，我想去看看」，成為當時爆紅的辭職信。這封辭職信在網路上瘋傳後，不少人以她為標竿，讚佩她的勇氣和理想。時隔8年，顧少強再次出現在大眾視野內，她已經回到「原點」，當起「心靈雞湯」導師，她也坦承，當年花20分鐘做出的決定，「有毒！」

▲顧少強。（圖／翻攝潮新聞）

▲顧少強辭職信只寫了10個字。（圖／翻攝潮新聞）

《錢江晚報》報導，2015年4月13日，鄭州人的朋友圈被一封辭職信刷屏，信的內容僅有10個字，「世界那麼大，我想去看看」。三天後，這封被譽為「最具情懷」的辭職信在網絡上炸開了鍋，被各種熱議。彼時，顧少強還不知道自己的辭職信火了，她正忙著打包行李，再過兩天她將離開這座生活了35年的城市。

▲顧少強。（圖／翻攝潮新聞）

▲顧少強在四川青城山古鎮經營的民宿。（圖／翻攝潮新聞）

辭職後，顧少強帶著僅有的1萬元人民幣（約4.3萬元新台幣）和男友來到四川青城山，在古鎮裡開了一間名為「遠歸」的民宿，與天南地北的旅行者結緣，傾聽來自世界各地的故事。

顧少強最終只在大陸各地遊歷、經營的民宿自認為「不好不壞」，同時，她也在2022年春節期間應母親的要求，帶著女兒回到鄭州，和經營民宿的老公分隔兩地。

▲顧少強。（圖／翻攝潮新聞）

▲顧少強工作時的剪影。（圖／翻攝潮新聞）

8年前的一段話，引起網友們的熱議，對此，顧少強解釋道，只是做了自己想做的事，說了一句給自己聽的話。「世界那麼大，我想去看看，每個人對這句話有不同理解。對於我來說，並不意味著一定要到多遠的地方，或讓足跡遍布世界每個角落，只是想去體驗不一樣的人生。」

至於在過程中，每當顧少強有所停留時，便會有輿論跳出來質疑，「不是說看世界，怎麼停下來了？」；「當年差點被你騙了，幸好沒有辭職」。顧少強則喊冤，「沒有慫恿大家都去辭職，也沒有要求大家離開自己的生活。」

顧少強坦言，八年前的這句話「有毒」，對不同的人而言，這句話可能是生活中的一盞明燈，讓人看到了一種可能性，也可能是一碗「毒藥」，「這句話無所謂好與壞，關鍵是怎麼去理解它，怎麼去用它，並不是要和現在的人生割裂開來，才能獲得自由和快樂。」

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