鐵漢柔情！辦過中橫桶屍案　派出所長邱量虔助彩虹爺爺後事超暖心

▲台中第四警分局春社所長邱量虔（藍衣者）被稱為地方活菩薩，辦案抓嫌犯也有一套。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市知名景點彩虹眷村創立者彩虹爺爺黃永阜今年1月離世，彩虹爺爺僅有妻子跟義女在身邊，後事由第四警分局春社所長邱量虔等人協助。其實，邱量虔除了長期關心彩虹爺爺，身為所長，相當照顧地方貧困民眾，常與地方人士一同出手相助，猶如地方活菩薩。

事實上，邱量虔多年前就是第四警分局偵查隊小隊長，任內曾破獲「2015年中橫桶屍案」，曾接受媒體專訪，回憶起當年辦案經過，可見邱心思縝密，負責認真，也被大家稱為「刑事邱」。

▲▼台中第四警分局春社所長邱量虔（右一）多次幫助地方弱勢民眾。（圖／ETtoday資料照）



後來邱量虔晉升兩線一星巡官，開始進入第一線外勤單位，擔任大甲分局、烏日分局所長，最終又回到第四警分局到春社所擔任所長。邱量虔曾說，從海線到山線繞了一大圈，最終回到自己最熟悉不過的南屯，有種落葉歸根的歸屬感，將帶著大家的祝福和期待，給南屯區的居民滿滿的安全感。

邱量虔說到做到，2022年到任後，多次協助弱勢民眾，像是家人遇到重大疾病無力支付醫療費，或是罹患癌症等等，邱量虔都協助募款，累積的金額早就突破百萬，解決地方民眾心頭之苦。

邱量虔看似嚴肅，但為人豪爽正直，某次遇到一名男子因為經濟壓力情緒不穩，站上13樓，邱量虔親自到場喊話，對男子大喊「你要好好保護你太太！不然誰保護她！過來抱她一下！」

▲邱量虔（左一）抓到溜鳥俠（中），當場痛罵8分鐘。（圖／ETtoday資料照）



另次，台中一名男子趁著上班時間空檔，竟跑到公園當溜鳥俠，嚇壞落單女子。邱量虔與轄區同仁前往埋伏，最終順利逮人，邱量虔當場痛罵男子8分鐘，直言「讓你家人知道不丟臉嗎？露鳥是吸取日月精華？」等金句。

還有一次最為特殊，邱量虔在自己臉書發出貼文認錯，稱自己變換車道時忘記打燈，結果被自己所內同仁開單，邱量虔直接拿出來當機會教育，直言「不要以為交通違規紅單還有空間！」要大家知道，被開單後別再想著要來「喬」了。

從這些案件中可知，邱量虔在所長任內，不會死板板處理案件，亦柔亦剛，更加貼近民眾，不負「地方活菩薩」美名。