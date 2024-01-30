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超後悔！女大生宅家10天「不洗頭」　哀喊：毛囊堵塞頭皮很痛

▲女大生宅家10天「不洗頭」。（圖／翻攝自小紅書@請叫我毛會長）

▲原PO曾宅家10天「不洗頭」。（圖／翻攝自小紅書@請叫我毛會長）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東一名女網友近日表示，自己曾因懶得出門宅在家10天都不洗頭，結果導致毛囊堵塞，頭皮一碰就痛，洗了5、6次頭，頭髮掉一堆還洗不乾淨，讓她崩潰直呼，「別以為不出門就可以不洗頭！」

一名小紅書網友「請叫我毛會長」近日以「奉勸各位回家的大學生別拖著不洗頭」為題發文，表示自己大學時期，曾經最高紀錄「10天沒洗頭」，因為懶得出門，「猜最後怎麼了？我的頭皮一碰到東西就開始痛！太久沒洗，頭髮已經定型了，撥個頭髮都超級超級疼。」

▲女大生宅家10天「不洗頭」。（圖／翻攝自小紅書@請叫我毛會長）

▲原PO表示，事後洗頭時落髮不少。（圖／翻攝自小紅書@請叫我毛會長）

她說道，「洗頭的時候怎麼洗都洗不乾淨，就算洗好了，10天的油脂也不可能完全洗掉，因油脂加上灰塵已經結塊，有些毛囊堵塞了，拉扯頭皮會痛。洗了5、6次頭，頭髮掉一大堆，過20幾天，才慢慢恢復正常。真的，聽我的，別以為不出門就可以不洗頭，弊大於利。」

據《福建日報》報導，正確的洗頭頻率以「頭皮油脂分泌」情況為主，因此因人而異。不過仍有一些正確洗頭的方式能保護頭皮，

一、水溫建議40度為佳，避免過燙增加頭皮屑。

二、先花1分鐘將頭髮徹底沖濕，避免汙垢殘留。

三、抹上洗髮精後，用指腹搓揉頭皮20次，盡量避免用指甲抓頭皮，以免傷害毛囊。

四、護髮素距離頭皮1公分以上，塗抹時間勿超過3分鐘，以免毛囊發炎。

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