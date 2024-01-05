「夜襲」再起！韓國瑜陪民眾黨李有宜掃街　林淑芬爭取基層支持

記者楊喬詅／綜合報導

2024大選倒數8天，候選人皆加足馬力積極造勢。新北市第2選區民眾黨候選人李有宜4日邀請韓國瑜掃街拜票，車隊還播著韓愛唱的《夜襲》戰歌，晚間更邀請國民黨、民眾黨小雞造勢晚會站台，企圖展現「藍白合」氣勢。對手林淑芬則持續跑基層拜票，爭取選民支持。

▲韓國瑜為李有宜站台拜票。（圖／翻攝李有宜臉書）

新北市第2選區（蘆洲、五股、三重16里）候選人李有宜昨（4日）下午邀請國民黨不分區立委候選人韓國瑜掃街拜票，韓國瑜在致詞時表示，「我們的政黨不一樣，但一樣可以欣賞這麼優秀的李有宜」，他也提及李有宜將全力投入教育領域和財政紀律，這些願景非常值得感佩，期待能爭取選民支持，讓新的改變進入立法院。最後韓國瑜也送上蔥、菜頭，祝福李有宜高票當選。

李有宜與韓國瑜車隊掃街時，也播起韓國瑜熱愛唱的《夜襲》，不過韓國瑜全程拱手，並未拿起麥克風助講，僅揮揮手和熱情民眾打招呼。此外，李有宜也在晚間於蘆洲忠義廟舉辦的造勢晚會上，邀請洪孟楷、葉元之、蔡壁如等藍白候選人一同站台相挺，營造藍白小雞團結的氣勢。

民進黨立委候選人林淑芬憑5連霸立委之姿，持續勤跑基層拜票，同時在臉書提及相關政績，如長照預算增加至今年876億，爭取前瞻基礎建設補助於湧蓮寺開辦長照據點、爭取體育署補助全民運動館2億元，湧蓮寺公益大樓中央總共補助2.43億元，以及蘆洲溪墘變電所室內化改善等，爭取選民支持。

▲▼林淑芬勤跑基層拜票。（圖／翻攝林淑芬臉書）

統促黨立委選人何淯笙則發文提醒民眾投票注意事項，如攜帶「投票三寶」國民身分證、印章、投票通知單，圈完票後記得投入票匭，總統副總統、立法委員、政黨，並提醒民眾勿帶攝影器材、手機進入投票所。