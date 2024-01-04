國三晚間6車連環撞！2人下車查看遭撞「重傷倒地」　送醫搶救中

記者陳凱力、柯振中／新竹報導

國三南下108K處4日傍晚6點左右發生嚴重車禍，現場發生6車連環撞意外，導致2名乘客受傷、倒在路中間。，目前2人已被送往醫院搶救，詳細案發原因仍待進一步釐清。

▲國三連環撞，導致2人受傷倒地。（圖／記者陳凱力翻攝）



原先有消息傳出，車禍事故發生導致2名乘客拋飛車外，不過經過初步了解，2人並非噴飛，而是發生車禍以後下車處理，遭到後車追撞，導致了6車連環撞的事故。

▼國三連環撞，現場畫面一片狼藉。（圖／記者陳凱力翻攝）



從畫面當中可以看見，現場物品散落一地，甚至有車輛的輪胎直接被撞了下來，2名傷者也倒在地上，交通嚴重受到影響，可見撞擊力道相當大。目前2名傷者仍有意識，被送往醫院緊急搶救，詳細案發原因為何，仍待進一步釐清。

據了解，事故發生現場接近交流道，當時車多壅塞、車距較近，外側車道上的第五輛車失控向前，結果導致5車連環撞。

連環撞發生以後，第一輛車、第二輛車的駕駛下車察看，結果又遭到第六輛車駕駛撞上，導致連環車禍意外發生，2名遭撞駕駛也受了重傷，所幸仍有意識。

救護人員獲報以後，出動3車共9人前往現場，並將2名受傷的駕駛分別送往馬偕醫院、國泰醫院救治。詳細事故原因為何，仍待進一步釐清。