「乾哥、乾妹宣傳車」最新進度　小商人：要丟給廣告公司了

▲小商人要請廣告車公布犯罪者。（圖／翻攝Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者陳俊宏／綜合報導

國三生割喉案震驚社會，引爆大眾不滿。網紅「小商人」打算製作圖片放在廣告車上，公布行兇的「乾哥」和涉教唆的「乾妹」，他也透露最新進度。

小商人跨年夜在臉書發文說，「化乾哥為獄伯更新版本，各位還有沒有什麼建議，沒有的話要丟給廣告公司去安排了。再次感謝各位，我們真的不收抖內，因為我自已的真的花不完，有如此心意就足夠了。」

小商人也重申，這是支持者自發性的競選廣告，不要刪。此文PO出短短7小時，就獲得超過上萬人按讚。

不過，針對民眾肉搜當事人一事，新北地方法院日前發布聲明，要求Dcard、PTT等社群媒體下架涉案少年的記事、照片等資料，並請民眾勿再轉傳，以免觸法。

▼新北地院發布聲明。（圖／新北地方法院）



新北地院強調，他們能理解這起悲劇引發大眾關注，但仍有義務提醒大眾注意相關法律規定，並請主管機關正視問題，法官會依法妥適處理這起不幸案件，若涉案少年在調查期間有不妥行為，依法也有告誡、勸導等方式加以處置。

這起震驚社會案件發生在25日中午，少女當時前往隔壁班找女同學聊天，被該班的男同學制止，因此氣得去找「乾哥」幫她出氣。「乾哥」得知消息前往理論，並持刀猛刺男學生，導致對方傷重不治。而少年法庭裁定涉案乾哥收容、乾妹責付監護人，乾哥、乾妹分別涉及殺人、教唆殺人罪嫌，案件調查中。