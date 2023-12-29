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社會 社會焦點 保障人權

防青少年滋事新北警出手！　鎖定「宮廟、網咖8類地點」擴大臨檢

▲▼ 新北警昨28日深夜針對易收容青少年場所，執行擴大臨檢。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新北警昨28日深夜針對易收容青少年場所，執行擴大臨檢。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市某國中生遭同校同學殺害，新北市警察局為遏止青少年深夜遊蕩或聚眾滋事，昨28日深夜在蘆洲分局規劃「擴大臨檢」，針對網咖、撞球間及易容留少年及中輟生宮廟陣頭等8類處所，進行臨檢，另提醒公開營業處所，若有涉及縱容兒童及少年於深夜聚集其內，不主動通報警方，將依社會秩序維護法裁罰。

昨28日晚間11時許，大批警力到蘆洲、五股、八里等處網咖、撞球館、釣蝦場、宮廟、棋牌社等治安要點場所，及青少年常出入的環堤大道、民族路422巷、疏洪一、六路、中興路3段等路段封閉攔檢，遏止街頭暴力。

▲▼ 新北警昨28日深夜針對易收容青少年場所，執行擴大臨檢。（圖／記者戴上容翻攝）

新北市警局長廖訓誠在蘆洲分局主持勤前教育，要求分局、刑大、少年隊持續關注校園安全，落實勤務巡守，並與學校建立聯繫管道，主軸以保護青少年，營造優質少年成長環境。

廖訓誠呼籲，家長們多多注意家中青少年及孩童，此外，青少年無照駕駛及飆車問題一直是警察非常重視的工作，而飆車行為常容易因駕駛經驗不足或超速等狀況導致憾事發生，警方也持續深入校園進行宣導，提升青少年交通安全意識，同時加強執法力度，針對各種違規行為執行勸導、取締雙管齊下，創造安全友善的用路環境。

▲▼ 新北警昨28日深夜針對易收容青少年場所，執行擴大臨檢。（圖／記者戴上容翻攝）

分局長林詮峰表示，此次擴大臨檢編排8處易容留未成年處所，針對網咖、撞球間及易容留少年及中輟生之宮廟陣頭進行臨檢，清查有無不法情事；另針對公開營業處所若有涉及縱容兒童及少年於深夜聚集其內，不主動通報警方，將依社會秩序維護法裁罰。

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