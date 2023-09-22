快訊／基泰大直坍塌案！北檢指揮廉政署發動搜索　數人遭偵訊

▲基泰大直建案施工不慎導致鄰屋塌陷，1樓被埋入地底。（圖／翻攝畫面）

記者劉昌松／台北報導

基泰建設在台北市中山區新建案疑因開挖不慎，導致緊鄰的向弄房屋塌陷地底，約400位民眾連夜逃離家園，25戶鄰房因持續下陷被迫拆除，台北地檢署主動分案調查，先傳喚相關人員了解施工期間的工地監測報告以及事故發生始末後，25日兵分多路前往基泰建設、福益營造等處展開搜索，並約談相關人員到案。

根據大直街94巷1弄受災戶指出，早在事發前8個月，就已多次向建商、市府陳情，牆壁出現龜裂等情形，希望能確實檢測基泰建設的大直建案安全，但台北市政府都發局在7月6日函覆陳情住戶的公文指出「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」，讓基泰大直持續施作連續壁，接著進行開挖工程。

9月7日，晚間事故現場突然發生巨大的崩塌聲，附近民宅牆壁直接裂開，接著民宅直接下陷、傾斜，1棟5層樓房瞬間變成4樓，相關單位緊急撤離住戶，民代接連到台北地檢署，按鈴告發基泰建設涉嫌公共危險罪、《刑法》第193條「違反技術成規罪」、並點名基泰董事長陳世銘、承造人福益營造負責人王明堂、監造人王德生建築師，都涉嫌不確定故意殺人未遂罪。

▲基泰建設董事長陳世銘10日宣布請辭後迅速離開記者會現場。（資料照／記者劉維榛攝）

基泰董事長陳世銘則是在10日出面鞠躬道歉後，宣布辭去董事長一職，基泰表示，造成民宅傾斜的原因是，「南側民宅連續壁開挖面以下，因超乎原預期情況，而外面軟弱泥土往內擠壓，導致連續壁突然崩潰，此為鄰房5樓變4樓的初判原因。之後1樓陷落後，基地中間樁因而往上擠升，而導致內部H型鋼支撐潰陷。」

不過議員王世堅、陳怡君取基泰委託儀大工程顧問公司的報告，顯示發前44天，工地與鄰地監測已有3項數值超過警戒值、行動值，基泰建設卻視若無睹、加緊趕工，議員柳采葳進一步爆料，儀大公司9月1日就通知基泰大直建案工地的張姓主任，「有點糟」，並給了一份「監測報告」與「監測異常告知單」，質疑基泰早就知道工地的監測數值是有問題，但還是未停工。

▲基泰總經理馮先勉曾與受災戶協調後續處理事宜反遭砲轟失敗。（資料照／記者李毓康攝）

北市府第1波向法院聲請假扣押基泰6195萬元、第2波幫住戶聲請2億元假扣押均遭駁回，基泰依承諾匯款1億元進市府指定帳戶，作為災後救助所需，證交所則派員到基泰公司進行實地查核，結果認定基泰違反內部控制制度，開罰50萬元，監察委員也主動立案展開調查。

台北地檢署分案交由黑金專組檢察官承辦，接連傳喚儀大公司的監測人員，協助分析檢測數據，並指揮廉政署約談基泰副理、現場監工人員，初步了解工地與鄰地塌陷的經過後，展開首波搜索約談行動。