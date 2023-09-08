台北盆地「體質不良」！專家曝大直塌陷2大主因：地底都是爛泥

▲大直民宅倒塌，郭鎧紋認為，是先天不良加上人為疏失造成。圖為台北盆地NS-1地層剖面圖。（圖／台北市政府土壤液化潛勢查詢系統）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

台北市大直街一處建案因施工不慎，導致民宅塌陷。地質學專家、氣象局地震中心前主任郭鎧紋今（8日）表示，台北盆地地質屬較為鬆軟的沉積層，簡單說就都是爛泥巴為主，先天體質不佳，但這次發生民宅坍塌區域，屬於土壤液化低潛勢區域，不去破壞原本沒問題，但因人為疏失，沒注意大雨帶走泥沙導致連續壁破洞，最終引發這次事故，就像有人「先天體質不良」，風一吹就容易感冒。

台北市中山區大直街94巷1弄，昨晚間8時左右發生民宅傾斜情形，甚至還有民宅下陷「直接少一層」。意外發生原因是鄰近的基泰建設工地出包，底層支撐的連續壁折斷破裂所致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象局地震中心前主任郭鎧紋擁有台大地質學博士學位，博士學位主題就以台北盆地為研究主題。郭鎧紋認為，這次大直街民宅塌陷事故，很明顯是人為疏失造成。

▲發生塌陷意外的地區屬於土壤液化低潛勢區域。（圖／台北市政府土壤液化潛勢查詢系統）

郭鎧紋說明，台北盆地大約從40萬年前，由淡水河的三大支流大漢溪、新店溪、基隆河，將礫石、砂、泥等慢慢堆積成台北盆地，故先天體質就不佳，地質屬於鬆軟的沉積層，水土保持本來就比較不容易，包括這次發生民宅塌陷的大直地區也一樣，屬於「先天體質不良」。

不過，郭鎧紋指出，若從台北市土壤液化查詢系統去查詢，發生塌陷意外的大直街94巷1弄地址，屬於土壤液化低潛勢區域，故人為不去破壞會不會有問題。這次因為人為疏失關係，連續壁破裂導致民宅倒塌，就像一個原本抵抗力就弱病人，一被侵入就完蛋，「打個比方，一個人先天體質不良，風一吹就感冒。」