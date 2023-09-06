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設備定期檢測…新竹縣市部分區域注意！　9／19「停水9hrs」

▲新竹縣市部分地區19日將停水9小時。（圖／台灣自來水公司）

▲新竹縣市部分地區19日將停水9小時。（圖／台灣自來水公司）

記者戴若涵／新竹報導

台灣自來水公司為配合寶山淨水廠發電機設備改接作業，以及高低壓電力設備定期檢測，新竹縣市部分地區將於19日上午8時至傍晚5時停水，共計停水9小時。

台灣自來水公司發出公告指出，新竹市東區、香山區及新竹縣竹東鎮、寶山鄉等地區，因配合「寶山淨水場2000KW發電機設備改接作業」及「112年度寶山淨水場高低壓電力設備定期檢測」停電施工，將於19日上午8時至傍晚5時止停水。

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停水範圍如下：

新竹市東區：金山里、科園里、仙水里、明湖里、柴橋里、園區三期（含周邊巷弄）。

新竹市香山區：東香里、香村里、茄苳里、美山里、朝山里、海山里、鹽水里、大湖里、內湖里、南隘里、中隘里（含周邊巷弄）。

新竹縣竹東鎮：三重里、二重里、柯湖里（含周邊巷弄）。

新竹縣寶山鄉：山湖村、寶山村、油田村、三峰村、大崎村、雙溪村、雙新村、新城村、寶斗村、深井村（含周邊巷弄）。

台灣自來水公司第三管理處提醒，水壓降低期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災；易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

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