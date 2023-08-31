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全台變天！海葵可能變中颱　不排除明發海警

（圖／NOAA）

▲強颱蘇拉逐漸遠離台灣，氣象局預計今晚或周五清晨解除海上警報。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市豪大雨！中央氣象局預報員廖經翔表示，輕度颱風海葵往西移動較明顯，預估未來強度是輕颱上限或中颱下限，若暴風圈夠靠近，不排除發布海上警報，可能的時間點落在周五下半天，周六最靠近，而周五、周六各地降雨機率滿高。

蘇拉颱風海上警戒區：台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面

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豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：新北市、宜蘭縣、花蓮縣

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局今天（31日）清晨發布豪大雨特報，強烈颱風蘇拉外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日台東縣及恆春半島有局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮地區及新北、屏東山區有局部大雨發生的機率。

廖經翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到蘇拉颱風外圍環流影響，花蓮、台東和南部有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，桃園以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區午後有雷陣雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

廖經翔說，周五、周六海葵颱風慢慢接近，蘇拉颱風影響也還沒消失，各地降雨機率滿高，有局部短暫陣雨；周日、下周一處於低壓帶環境，也不排除有其他熱帶系統生成，天氣非常不穩定，東半部和南部整天易有短暫陣雨，其他地區偏多雲、有午後雷陣雨，這樣的天氣型態持續到下周三。

廖經翔分析，蘇拉颱風今日逐漸遠離，逐漸朝西北西前進，預計靠近廣東沿海跑到海南島，可能在今晚到周五清晨解除海上警報。

廖經翔提到，海葵颱風預估強度是輕颱上限或中颱下限，往西移動較明顯，路徑偏向西北西，若暴風圈夠靠近，不排除發海警，可能時間點落在周五下半天，預計周六最接近台灣，之後朝浙江海面前進機率較高；鴻雁颱風往北分量較多，不太會有明顯發展，大概維持輕颱強度，朝向日本南方海面。

▼蘇拉最新動態。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新蘇拉路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新海葵路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

▼最新鴻雁路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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