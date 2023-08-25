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【廣編】誰把台啤變可愛了？不喝酒也瘋搶的最萌週邊

▲▼台啤,7-ELEVEN,抱枕,折疊椅,喝酒。（圖／業者提供）

▲台啤與7-ELEVEN推出獨家週邊商品抱枕及折疊椅。

圖、文／台啤提供

※ 提醒您：本篇有啤酒商品資訊，禁止酒駕 酒後找代駕 平安送到家

炎炎夏日不想動 只想趴在桌上攤在椅子上？台灣啤酒這次與7-ELEVEN聯手推出獨家限定週邊商品，購買任一手多入裝台灣啤酒，除了立享82折優惠外，還可以用銅板價入手超萌療癒抱枕跟便攜折疊椅，活動推出前就已經在網路上掀起超高討論度！還不快到7-ELEVEN搶購！

當熟悉的台啤罐身變成慵懶的午睡枕，軟綿綿的可愛身形讓不愛喝酒的人也瘋喊「台啤+1」！台啤兩用頸枕照片一曝光就讓網友暴動，不僅是可愛的啤酒抱枕，拉鍊拉開還隱藏玄機，可以變身U型頸枕，不僅萌翻還很實用。台啤一次推出經典與金牌兩款常銷款造型，只能說荷包對不起！我真的需要那個酷東西！另一款台啤折疊椅也是熱門搶手貨，米白色的設計讓台啤化身為清爽時尚的居家單品，可以完美融合在家中每個角落；輕量化便攜設計，單手也能輕鬆攜帶、一秒開合！不論外出還是居家使用都能得心應手。

即日起至9/5止，於7-ELEVEN購買台灣啤酒多入裝商品享82折優惠，加價99元即可獲得「台啤兩用頸枕」一個或「台啤摺疊椅」一個，活動甫上市就獲得熱烈回響，目前門市還有少量現貨，速速把握時機，把今年僅此一檔的限量商品抱回家！

<酒後找代駕 平安送到家 禁止酒駕 未滿18 歲禁止飲酒>

更多資訊請上：台灣啤酒FB https://www.facebook.com/beer.taiwan/

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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台啤7-ELEVEN抱枕折疊椅喝酒

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