▲大學分發入學放榜，中原大學創下招生「零缺額」佳績

▲中原大學以全人教育為基石，展現卓越的教育成果。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

112學年度大學分發入學15日放榜，中原大學創下招生「零缺額」的佳績，招生達成率100%，辦學績效超越許多國立大學，是高中學子升學的理想選擇。中原大學表示，能夠締造此佳績，再次證明中原大學對「全人教育」的堅持與落實，已經獲得社會各界肯定，是一所值得信賴的優質大學。

▲中原大學從愛出發深耕全人教育。（圖／中原大學提供）

根據大學考試入學分發委員會公告之資料，全國招生缺額6464名，有29校有缺額，其中絕大多數為私立大學。而中原大學112學年度學士班所有招生管道名額共3066人，分發入學招生名額900，缺額0，招生達成率百分百。

中原大學校長李英明表示，中原大學雖無財團奧援，但擁有無價的治校精神憲法─教育宗旨與理念，以及「全人教育」為核心的辦學精神。在少子化浪潮下，中原大學本基督愛世之忱，以信、以望、以愛致力於高等教育，從愛出發深耕全人教育，因此能獲得學生與家長認同，降低少子化對招生的衝擊。

中原大學從理工起家，至今已發展成擁有八個學院的綜合大學。2022年成立全國第一個「智慧運算與量子資訊學院」，攜手台灣富士通及台塑公司合力推動前瞻技術與跨域整合之量子科技研發。在培育半導體人才方面也努力不懈，結合半導體領先企業成立人才推動聯盟，下一步規劃成立「半導體產業學院」，誓言成為台灣半導體產業的「人力銀行」。

為培育新興科技人才，中原大學於今年初啟用「未來旅行元宇宙智慧教室」，並開發「量子科技」、「未來製造」、「未來設計」及「循環經濟與永續發展」等四大元宇宙「沉浸式」教學教案，積極培育未來世界所需人才。