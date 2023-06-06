洪水夾帶「大量垃圾」淹沒街道！　海地致災性豪雨釀42死

▲洪水夾帶泥流和大量垃圾淹沒街道。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

海地本周末降下致災性豪雨，引發嚴重洪水與山崩，目前已知造成至少42人死亡，從曝光的畫面可以看到，洪水夾帶泥流和大量垃圾淹沒街道，這也讓早已因幫派暴力、經濟崩潰而陷入長期人道主義危機的海地，面臨更加危急的情況。

At least 15 people have been killed and several are still missing after heavy rains sparked widespread flooding and landslides across Haiti.



Officials are still assessing the damage, which has affected over 7,000 families pic.twitter.com/eIbtkZsluH — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 5, 2023

根據CNN、半島電視台報導，聯合國報告指出，海地周末降下致災性豪雨，造成數條河流氾濫，進而引發洪水、山崩和土石流，10個省份中有一半受到嚴重影響，目前已知造成42人死亡、11人失蹤，還有超過1.3萬人流離失所。

逐漸失控的幫派暴力、政治崩潰和經濟停滯早已讓海地陷入長期的人道主義危機，而這次的災情更嚴重打擊當地社會；從曝光的畫面可以看到，夾帶泥流的洪水已經淹沒市區街道，許多房屋被沖毀，瓦礫殘骸與大量垃圾在水面上漂流。

▲▼海地本周末降下致災性豪雨，引發嚴重洪水與山崩，目前已知造成至少42人死亡。（圖／CFP）



海地總理亨利（Ariel Henry）在推特中表示，目前正積極與國內外的機構合作，採取緊急措施來因應當前需求。聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）已經前往災區，替流離失所的人提供熱食，並動用資源準備1.5萬人份的糧食。

根據聯合國所述，即便是在洪患發生前，海地已有近半數人口需要人道援助，而這個數字在短短5年內翻了一倍。