洪水夾帶「大量垃圾」淹沒街道！　海地致災性豪雨釀42死

▲洪水夾帶泥流和大量垃圾淹沒街道。（圖／CFP）
記者張方瑀／綜合報導
海地本周末降下致災性豪雨，引發嚴重洪水與山崩，目前已知造成至少42人死亡，從曝光的畫面可以看到，洪水夾帶泥流和大量垃圾淹沒街道，這也讓早已因幫派暴力、經濟崩潰而陷入長期人道主義危機的海地，面臨更加危急的情況。
At least 15 people have been killed and several are still missing after heavy rains sparked widespread flooding and landslides across Haiti.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 5, 2023
Officials are still assessing the damage, which has affected over 7,000 families pic.twitter.com/eIbtkZsluH
根據CNN、半島電視台報導，聯合國報告指出，海地周末降下致災性豪雨，造成數條河流氾濫，進而引發洪水、山崩和土石流，10個省份中有一半受到嚴重影響，目前已知造成42人死亡、11人失蹤，還有超過1.3萬人流離失所。
逐漸失控的幫派暴力、政治崩潰和經濟停滯早已讓海地陷入長期的人道主義危機，而這次的災情更嚴重打擊當地社會；從曝光的畫面可以看到，夾帶泥流的洪水已經淹沒市區街道，許多房屋被沖毀，瓦礫殘骸與大量垃圾在水面上漂流。
▲▼海地本周末降下致災性豪雨，引發嚴重洪水與山崩，目前已知造成至少42人死亡。（圖／CFP）
海地總理亨利（Ariel Henry）在推特中表示，目前正積極與國內外的機構合作，採取緊急措施來因應當前需求。聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）已經前往災區，替流離失所的人提供熱食，並動用資源準備1.5萬人份的糧食。
根據聯合國所述，即便是在洪患發生前，海地已有近半數人口需要人道援助，而這個數字在短短5年內翻了一倍。
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