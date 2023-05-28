路口倒三角形標線讓民眾霧煞煞　清水警解釋「讓路線」用意

▲許多民眾不知「讓路線」標線用意。（圖／清水警分局提供）

記者白珈陽／台中報導

有些路口地上劃有倒三角形的標線，許多用路人卻不知其用意為何？台中市清水警分局解釋，這叫做「讓路線」，並且特別於分局臉書PO文，告知民眾行經有「讓路線」標線的路口，駕駛人在無車輛行經時，應減速慢行；如遇有車輛或行人時，應停於虛白線後方，停讓後再開車。

台中市清水警分局長周俊銘表示，許多用路人對於「讓路線」標線並非熟悉，車輛與行人在「讓路線」前怎麼辦？為宣導正確行車觀念，除在分局臉書貼文，也特別製作影片以實際示範提醒駕駛人與行人正確互動方式，為擺脫行人地獄惡名，可以預期將來這項標線成為警方加強取締重點項目之一，提醒駕駛人及行人行經路口時，採取正確的做法勿違規，避免荷包失血。

▲▼清水警分局解釋「讓路線」用途。（圖／清水警分局提供）

清水警分局於影片中，以汽車及機車等駕駛方式，告訴用路人行經有「讓路線」標線路口時，應如何安全駕駛及禮讓行人，也示範機車駕駛停讓時，應採單腳或雙腳著地方式停讓。

此外，清水警分局針對轄區易肇事路口，將陸續制作以在地化交通安全宣導系列短片，貼於分局臉書，目前以貼文短片「系列二」，提醒用路人遵守交通規則，降低交通事故。

清水警分局表示，5月22日至6月5日為全國性「行人高發事故路口精緻執法」專案，駕駛人如違反「讓路線」標線將依道路交通管理處罰條例第45絛第1項第15款「行經無號誌交叉路口及巷道不依規定或標誌、標線指示者」可處600至1800元罰鍰。