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大陸製草本衛生棉「標示台灣生產」　生技廠商賺黑心錢...下場曝

▲▼黑心衛生棉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大陸製的草本衛生棉包裝上標示台灣製造。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄經營生技公司的陳姓男子在網路販售「HIBIS草本衛生棉」系列產品，但他找大陸廠商生產衛生棉時，竟要求廠商直接在產品上打上「台灣製造」，企圖混淆視聽，陳男在2020年首度被查獲後獲不起訴處分，但陳不知悔改，去年又再度被查獲，檢方偵查後依妨害農工商罪將他起訴。

▲▼黑心衛生棉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大陸製的草本衛生棉包裝上標示台灣製造。（圖／民眾提供）

檢方指出，陳姓男子從2006年就在高雄開設生技公司，並在網路上銷售「HIBIS草本衛生棉」一系列商品，他明知該產品是中國製造，卻故意要求廠商在產品外包裝上「Manufactured by : …Taiwan」等字樣，讓外界誤以為產品是台灣製造。

2020年間，陳男的產品就被查獲標示不實，但檢方從寬認定是中國包裝廠疏，未貼上正確之中文產地標籤，因此將陳不起訴處分。

▲▼黑心衛生棉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲大陸製的草本衛生棉包裝上標示台灣製造。（圖／民眾提供）

沒想到陳男仍持續從中國進口相關產品，去年1月再度被調查局、海關等單位發現標示有問題，再度將陳男移送，並查扣從中國廈門進口的「草本衛生棉」共8萬多件。

檢方偵辦時，陳男坦承犯行，雄檢調查後今（11）日偵結，依妨害農工商罪將陳男提起公訴。

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