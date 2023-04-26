太詭異！停車場停4年沒移動　白車長滿青苔…網看傻眼：雨林塗裝？

▲基隆青苔白車，網友一見全看傻。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市鶯歌石溪停車場驚見一個怪異奇景！一輛白色轎車停超過4年沒有移動，整輛車還因此長滿青苔，車頂也鏽蝕破洞，就連輪胎都洩了氣。附近民眾見狀，以為車輛遭遺棄，但經停車場管理人員調查，卻發現車主每月都有定期匯款2千元停車費，4年以來已經繳費超過10萬元，但為何不好好照顧車輛或是定期使用，則讓人百思不得其解。

有民眾在臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，一輛停放在停車場內的白車車身布滿青苔，網友見狀也戲稱這是「消光綠—雨林塗裝」。而透過畫面可以看到，轎車不僅長滿青苔之外，連車頂都遭鏽蝕破洞，輪胎也洩了氣，而車身多處還被中古車商貼滿收購貼紙，更有人直接在玻璃上寫上，「35萬收」等字樣，希望能因此聯繫上車主。

對此，有民眾質疑該車輛已遭車主遺棄，不過經停車場管理人員調查，這輛車為有牌照的「月租車」，車主按月繳納2千元的停車費，4年來已繳交超過10萬元，而現行停車場管理規定並未要求車主要清潔停放在場內汽車，停車場也因此不會過問原因，並且提供繼續停車。

不過，基隆市政府交通處表示，雖然車主有按時繳費，且也沒有違反管理規範，但此景超乎常理，因此會請停車場業者，設法道德勸說，請車主清潔車輛外觀。