　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏軍堅守巴赫姆特坦言疲憊　盼為反攻爭取時間

▲▼烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）連日遭受俄軍火砲轟炸。（圖／路透）

▲烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）連日遭受俄軍轟炸。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭堅守東部巴赫姆特鎮，與俄羅斯苦戰10個月，成為俄烏戰爭歷時最久也最血腥的戰役。當地烏軍長官不諱言疲憊，但他說巴赫姆特多撐一天，烏軍就多一天機會準備反攻。

在巴赫姆特（Bakhmut），落在地面的砲彈撼動一處地下室。外頭一名膚色蒼白、身上血跡斑斑的士兵從救護車上摔落。

同袍趕緊上前，幫忙醫護人員治療被彈片襲擊的這名傷兵，然而此時又有另一枚俄國火箭掉進附近一處院子，巨響傳遍整個廢棄住宅區，迫使他們匆忙尋找掩護。

這名士兵靠在一張髒兮兮的床墊上說：「醫生，我怎麼覺得這麼冷？我感覺自己的生命正逐漸消失。」一旁醫護人員忙著替他止血。

法新社記者難得有機會造訪巴赫姆特的烏克蘭軍人，期間俄羅斯砲彈的如雷巨響不停迴盪在這座蘇聯時期的住宅區。

當地建築物滿是彈痕，地面院子裡散落著遊戲場被炸後的扭曲金屬、玻璃碎片，以及平民匆匆下葬後簡易拼湊而成的十字架。

烏克蘭軍人藏身巴赫姆特西區一個昏暗又狹窄的地下室網絡，為抗俄作出堅決的最後一搏。

▲▼巴赫姆特（Bakhmut）附近的烏克蘭防空部隊軍人。（圖／路透）

▲巴赫姆特烏軍相當疲憊，但是只要能夠多撐一天，烏軍就多一天機會準備反攻。（示意圖／路透）

為搶奪這座昔日的鹽礦和氣泡酒知名產地，俄烏雙方已戰鬥10個月之久。俄方為擴大戰績，付出高昂代價，如今控制巴赫姆特約8成面積。

一名自稱「哲學家」的烏克蘭副營長說：「他們日夜不停地攻擊，只有在我們襲擊他們的時候，他們才忙著撤離傷亡成員。他們一點一點地蠶食（巴赫姆特）。」他在地下指揮所受訪的同時，頭頂砲彈仍在轟隆作響。

為守護逐條街道，烏克蘭也付出巨大代價，但烏方仍堅稱烏軍消滅了一波波來襲俄軍，並與敵人大打消耗戰，之後將發起大規模反攻。

「哲學家」向法新社形容他的部隊如何在與俄軍相距僅3公尺處，熬過連續不斷的迫擊砲和戰車砲火。

他說：「我方很疲憊，士兵們筋疲力盡。（但）我們在這裡多撐一天，就能讓其他單位有更多機會準備反攻。」

烏方偵察隊提供給法新社的無人機畫面顯示，巴赫姆特大片地區被毀，一絲絲煙霧飄盪在成排只剩骨架的建物上方。

「哲學家」說：「他們有條理地摧毀一切，我們則是朝預先設定的目標開火，比較精確，並透過無人機進行校正。我們的弱點是亟需彈藥。」

分析家認為，巴赫姆特的戰略價值不高，但具有政治上的重大意義。

觀察人士則稱，從這場戰鬥脫身時，哪一方能有更多部隊、硬體設備和戰鬥力持續推進，這點比較重要。

基輔「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究員別列斯柯夫（Mykola Bielieskov）說：「俄國若拿下巴赫姆特，會是一次慘勝。他們的整體攻勢顯然已接近高峰，損失慘重。打贏戰爭得靠迅速進攻，但俄軍在巴赫姆特周邊不是這麼做。」

若俄軍終究在巴赫姆特戰勝烏軍，也不會得到什麼好處。

38歲烏克蘭步兵安德烈（Andriy）說：「建築物已經一棟不剩，一切的一切都被徹底毀滅，不管怎樣都只能拆掉。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
颱風天必吃神麵！她還原阿嬤「茄汁鯖魚麵」1.5萬人朝聖
聯華食品大火7死「沒做公安申報」！縣府出手了：最重罰30萬
TOYOTA「國民神車」新改款官網開賣！全車型售價、配備曝光
為何宜蘭沒有50嵐？在地人曝「都市傳說」
人妻偷吃主管！幫私處取綽號「Amazing棒」：放進去才舒服
萊斯轟44分「大三元」！太陽逆轉28分勝逼進殊死戰
台南出租套房大火　竟是他「心情不好」縱火

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏軍堅守巴赫姆特坦言疲憊　盼為反攻爭取時間

前白宮國安顧問呼籲在南韓部署「戰術核武」　證明嚇阻北韓決心

美菲軍演涉菲律賓「北部島嶼」　可望成保衛台灣前線

航太廢料化身藝術　漢翔落實企業永續

交互掩護實彈射擊　陸軍強化小部隊戰鬥

普丁發言人聲稱兒子「去過烏克蘭參戰」　加入瓦格納傭兵團

眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

寶寶性別趴揭曉見藍色 爸興奮拍手媽臉奧嘟嘟

朋友半夜喝醉睡路邊到下午　他找10hrs：為何不帶手機

小6女「翹課」大甲媽送冷飲　自曝來第5次：有請假啦～

調皮理髮師幫披特製圍布　男客見「頭+娃娃身」笑翻

薔薔「時尚穿搭」攻頂合歡山XD　突遇經期...崩潰喊：呼吸不到空氣

烏軍堅守巴赫姆特坦言疲憊　盼為反攻爭取時間

前白宮國安顧問呼籲在南韓部署「戰術核武」　證明嚇阻北韓決心

美菲軍演涉菲律賓「北部島嶼」　可望成保衛台灣前線

航太廢料化身藝術　漢翔落實企業永續

交互掩護實彈射擊　陸軍強化小部隊戰鬥

普丁發言人聲稱兒子「去過烏克蘭參戰」　加入瓦格納傭兵團

眾議院兵推「8萬解放軍」登陸台灣　前大使曝美國真實目的

寶島陽光贊助屏大獎學金啟動　總金額達150萬獎勵優秀學子

重傷舞者阿MO「僅5%康復率」　治療39周近況曝：能靠機械行走萬步

富動科受江蘇鹽城邀請展出　成立膽固醇全彩電子紙應用研發中心

《鈴芽之旅》新海誠親執筆小說揭「芹澤、草太真實關係」！　感謝場免費送

日本自民黨「青年局」組團訪台　將拜會正副總統

平時不聯絡！親戚每幾個月「伸手討幫忙」　楊皓如被惹毛：我欠你的？

「知道主場還沒贏過」陳克羿展現企圖心　跳舞比投球還緊張

新光金公布「董事候選人」名單！共15席　女性增至4人

世上第3老球隊奪冠！明星老闆「死侍」10年英超不是夢

國小軟聯／黃朴辰完封另類18上18下　南投中正晉級

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

軍武熱門新聞

美菲軍演涉菲北部島嶼　可望成保衛台前線

兵推8萬解放軍登陸台灣　前大使曝美國目的

美眾院兵推：解放軍「8萬人」登陸台灣

普丁發言人聲稱兒子「去過烏克蘭參戰」

陸軍強化小部隊戰鬥實彈射擊

前白宮國安顧問呼籲在南韓部署「戰術核武」

美對台出售66架F-16V合約敲定！28年來首獲新戰機

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

南韓國防爆危機！近期出現「2大嚴重紕漏」

航太廢料化身藝術　漢翔落實企業永續

飛彈射過來　台灣哪個縣市安全？

開戰解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險

酸民嘲諷重傷傘兵：全民納稅醫你

「航母殺手」在台灣！　中科院最強剋星大揭密

更多熱門

相關新聞

捷克總統警告：中國「不希望」烏克蘭和平

捷克總統警告：中國「不希望」烏克蘭和平

捷克總統同時也是北約退將的帕維爾（Petr Pavel）提出警告，認為中國並不是真心希望烏克蘭和平，因為北京當局在這場「持續延長」的戰爭中獲益太多，所以無法相信中國會調解俄烏之間的和平。

普丁心腹警告「第三次世界大戰」可能發生

普丁心腹警告「第三次世界大戰」可能發生

前白宮國安顧問呼籲在南韓部署「戰術核武」

前白宮國安顧問呼籲在南韓部署「戰術核武」

莫斯科郊區發現烏克蘭無人機

莫斯科郊區發現烏克蘭無人機

全球貨代50強中菲行連年台灣唯一上榜　今年航空貨運晉升第23強

全球貨代50強中菲行連年台灣唯一上榜　今年航空貨運晉升第23強

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台南父女搶廁所　79歲爸持拐杖爆頭殺女

鄭人碩爆分手小薰「近況曝光」

門診炸裂！　醫喊快升天：一堆發燒拉肚子

快訊／能高縱走失聯　美籍女教授尋獲「已屍僵」

即／白色賓士男屍身分曝　明仁會貼身保鑣年僅24歲

人妻獻身校長　換兒就讀明星學校

即／高雄女豪宅墜樓亡　就在好市多賣場旁

以為遇真愛！50歲阿姨與22歲帥哥開房卻悲劇了

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

獨／純女校又少一所！北市達人女中「首招男生」

聯華食品大火已7人亡　躲2冷凍庫成鐵棺材

7-11新門市有均一價專區、果汁吧

「農媛」攻陷純樸鄉下　穿蕾絲肚兜下田全走光

花監管理員愛上男囚犯！2年密送「8千元保健食品」

曾格爾爸護女嗆：妳有資格當律師？　她超狂回文

更多

最夯影音

更多
兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題

兒私自賣車媽氣炸來討　辯稱：他智商有問題
趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

趙小僑愛女「典典寶寶」喊哥哥惹！　「寵妹魔人」劉子銓一聽瞬間燦笑

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

林心如女兒打視訊喊：不要掛！　「媽媽在上班」...鳳小岳一句話安撫失敗

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

李洪基來台找翻譯吵架全笑歪XD 抓包粉絲「上次沒來看演唱會？」

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

1年半走3個...兒女車禍亡　媽悲20萬修復費付不出

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面