烏軍堅守巴赫姆特坦言疲憊　盼為反攻爭取時間

▲烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）連日遭受俄軍轟炸。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭堅守東部巴赫姆特鎮，與俄羅斯苦戰10個月，成為俄烏戰爭歷時最久也最血腥的戰役。當地烏軍長官不諱言疲憊，但他說巴赫姆特多撐一天，烏軍就多一天機會準備反攻。

在巴赫姆特（Bakhmut），落在地面的砲彈撼動一處地下室。外頭一名膚色蒼白、身上血跡斑斑的士兵從救護車上摔落。

同袍趕緊上前，幫忙醫護人員治療被彈片襲擊的這名傷兵，然而此時又有另一枚俄國火箭掉進附近一處院子，巨響傳遍整個廢棄住宅區，迫使他們匆忙尋找掩護。

這名士兵靠在一張髒兮兮的床墊上說：「醫生，我怎麼覺得這麼冷？我感覺自己的生命正逐漸消失。」一旁醫護人員忙著替他止血。

法新社記者難得有機會造訪巴赫姆特的烏克蘭軍人，期間俄羅斯砲彈的如雷巨響不停迴盪在這座蘇聯時期的住宅區。

當地建築物滿是彈痕，地面院子裡散落著遊戲場被炸後的扭曲金屬、玻璃碎片，以及平民匆匆下葬後簡易拼湊而成的十字架。

烏克蘭軍人藏身巴赫姆特西區一個昏暗又狹窄的地下室網絡，為抗俄作出堅決的最後一搏。

▲巴赫姆特烏軍相當疲憊，但是只要能夠多撐一天，烏軍就多一天機會準備反攻。（示意圖／路透）



為搶奪這座昔日的鹽礦和氣泡酒知名產地，俄烏雙方已戰鬥10個月之久。俄方為擴大戰績，付出高昂代價，如今控制巴赫姆特約8成面積。

一名自稱「哲學家」的烏克蘭副營長說：「他們日夜不停地攻擊，只有在我們襲擊他們的時候，他們才忙著撤離傷亡成員。他們一點一點地蠶食（巴赫姆特）。」他在地下指揮所受訪的同時，頭頂砲彈仍在轟隆作響。

為守護逐條街道，烏克蘭也付出巨大代價，但烏方仍堅稱烏軍消滅了一波波來襲俄軍，並與敵人大打消耗戰，之後將發起大規模反攻。

「哲學家」向法新社形容他的部隊如何在與俄軍相距僅3公尺處，熬過連續不斷的迫擊砲和戰車砲火。

他說：「我方很疲憊，士兵們筋疲力盡。（但）我們在這裡多撐一天，就能讓其他單位有更多機會準備反攻。」

烏方偵察隊提供給法新社的無人機畫面顯示，巴赫姆特大片地區被毀，一絲絲煙霧飄盪在成排只剩骨架的建物上方。

「哲學家」說：「他們有條理地摧毀一切，我們則是朝預先設定的目標開火，比較精確，並透過無人機進行校正。我們的弱點是亟需彈藥。」

分析家認為，巴赫姆特的戰略價值不高，但具有政治上的重大意義。

觀察人士則稱，從這場戰鬥脫身時，哪一方能有更多部隊、硬體設備和戰鬥力持續推進，這點比較重要。

基輔「國家戰略研究所」（National Institute for Strategic Studies）研究員別列斯柯夫（Mykola Bielieskov）說：「俄國若拿下巴赫姆特，會是一次慘勝。他們的整體攻勢顯然已接近高峰，損失慘重。打贏戰爭得靠迅速進攻，但俄軍在巴赫姆特周邊不是這麼做。」

若俄軍終究在巴赫姆特戰勝烏軍，也不會得到什麼好處。

38歲烏克蘭步兵安德烈（Andriy）說：「建築物已經一棟不剩，一切的一切都被徹底毀滅，不管怎樣都只能拆掉。」