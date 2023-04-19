【廣編】花王連續十七年入選「世界最具道德企業®」名錄

▲「World's Most Ethical Companies®」、「Ethisphere」之名稱和商標為Ethisphre LLC的註冊商標。

圖、文／花王提供

花王入選美國權威智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）發表的「2023年世界最具道德企業®」名錄。花王是該機構自2007年以來，日本至亞洲範圍內唯一一家連續17年獲選的亞洲企業。

「世界最具道德企業」由專注於企業經營倫理和社會責任的美國智庫Ethisphere Institute（道德領域研究機構）每年評選發表，表彰在透明度、誠信、道德及守法經營方面表現卓著的企業。該機構以（1）企業道德與合規舉措；（2）企業社會責任；（3）注重道德的企業文化；（4）企業治理；（5）領導力、創新力及社會評價等五個方面的標準進行評價並選出優秀的企業。

花王集團代表取締役、社長執行役員長谷部佳宏表示，對於17年蟬聯「世界最具道德企業」深感榮幸。花王將「走正道」視為基本價值觀，能獲得外界的肯定非常重要。花王也深感危機，深知必須不安於現狀地不斷進步，因此在2021年更新了企業理念Kao Way，把「勇於挑戰並付諸行動」作為行動原則，向更高的目標不斷挑戰。

花王是自世界最具道德企業® 名錄創立以來已連續入選了17次，這樣的企業僅有6家，這一榮譽也是對花王的充分肯定。

