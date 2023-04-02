東北角逐夢之旅！「海畔踏浪完婚、逐浪迎曙光」4大活動5月起登場

▲「2023東北角築夢之旅」4大活動將於5月起陸續登場。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

東北角坐擁得天獨厚的景致與人文風情，也是許多旅人造夢、實踐夢想的地方，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今年推出「2023東北角築夢之旅」，將於5月起陸續推出「繾綣汐月．浪嶼婚禮」、「晚安福隆．流金築光」、「外澳月夜．星空浪花市集」、「曙光逐浪．微酵餐桌」等4大主題活動。

觀光局表示，系列活動以「啟程．幸福築夢——繾綣汐月．浪嶼婚禮」作為首部曲，今年5月20日延續在地浪漫氛圍，結合閩南式古建築與鹽寮藍灣景致，舉辦別具特色的東西文化婚禮，準新人可體驗白天穿傳統秀禾服在古厝餐廳中的古禮儀式，夜晚來到擁有金色沙灘的鹽寮藍灣，來一場美式率性的海畔婚禮。

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▲東北角坐擁得天獨厚的景致與人文風情，也是許多旅人造夢、實踐夢想的地方。（圖／記者劉亮亨攝）



為了營造嶄新的夜間氛圍，東北角管理處在今年七夕情人節期間，推出「停泊．沉潛夢境——晚安福隆．流金築光」造景藝術概念活動，在龍門露營區打造浪漫光景藝術裝置，從8月11日到8月23日以時下深受情侶、親子族群歡迎的露營活動為出發，搭配主題點亮夜裡的福隆，也提供旅客夏夜休憩遊玩的新去處，為在地的露營潮流再創新話題。

延續去年於外澳服務區舉辦的「waiao月夜．星空浪花市集」，今年管理處將於8月26日再度邀請優質在地美食、選物、文創品牌共同響應，打造露天海邊市集，同時安排樂團、歌手等音樂演出，打造外澳最嗨、最難忘的夜晚，替築夢之旅寫下動人的曲目。

另外，今年年初管理處在外澳服務區開啟「曙光逐浪．微酵餐桌」新篇章，在爵士樂、清亮歌聲陪伴下，用懷抱希望的願望小卡與晨食餐盒迎接新年的海上曙光，並結合在地宜蘭金棗、微酵餐包，與旅人一同創造暖心的早晨，留下雋永記憶。明年1月1日再度舉辦，期待成為人們對東北角印象的美好連結。

▲▼宜蘭在地特色產品，包括金棗、手作餐點等。（圖／觀光局）