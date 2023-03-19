豆奶多到送國軍？　他揭台灣農業補助「奇妙之處」：養出一堆禿鷹

▲陳吉仲表示，給國軍喝豆奶是為了促銷國產大豆，雞蛋照吃。（圖／記者楊惠琪攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期雞蛋、鴨蛋及豬肉價格創歷史新高，引發民怨，還傳出農委會擬提供國軍產銷履歷豆奶「取代」雞蛋，農委會主委陳吉仲澄清，給國軍喝豆奶是為了促銷國產大豆。對此，農業粉專「Lin Bay好油」17日則在臉書揭露台灣農業的補貼之奇妙，大嘆透過補助，養出了一堆「農業巨嬰」。

「Lin Bay好油」表示，台灣大概從10多年前就開始喊國產雜糧復興，10多年過去了，整個產業就越來越怪。他指出，雜糧是靠大面積耕作為主的作物，低管理、單位面積獲利低，在台灣這種土地區塊分散、租金高的地方，雜糧的經營自然有其困難度，就因為困難，產業更應該要往精品、往單位產量的提升，畢竟一公頃產2噸跟1公頃產1噸，那在販售的價格上會存在著巨大的差距。

「但以國產黃豆來看，有這些競爭力嗎？」，「Lin Bay好油」直言，有時候他也覺得很奇妙，為什麼農糧署要協助賣這些黃豆產品？農糧署已經花大筆的錢在補助這些黃豆的生產，轉作補貼、環境基本給付、產銷履歷、有機肥料補貼，甚至有些地方政府還有另外加碼每公頃1萬元，補助大豆肥料資材每公頃3.2萬元，大豆行銷費用每公斤加碼5元，產銷履歷每公頃補助2000元。他點出，這些補貼就是要大幅降低農民的生產成本，台產的大豆跟外國產的價格有差異，透過補貼降低生產成本，讓售價與外國接近，提升使用度，提升需求。

「在這些補貼背後，有養成國產黃豆業者的競爭力嗎？」，「Lin Bay好油」大批，結果出現了一堆禿鷹，只是為了賺補助的禿鷹，開始種植只領補助不負責收成的黃豆，這些禿鷹越多，當然單位面積產量會越低，因為這些人只負責弄出種植面積，只負責領補助，收不收成跟他們無關，而且沒收成更好，還可以在辦一次災損，再多領一次補助。他指出，累得只有地方跟中央的官員，用的是你我的稅金，爽的是這票人，然後一切只是為了讓報表好看，看到種植面積增加。

「Lin Bay好油」表示，結果這樣大量補助的背後，甚至一大堆只領補助低生產的情況，結果國產黃豆的需求還是年年超產，供應遠大於需求，「政府都補貼那麼多了，你這些業者自己應該去想辦法，賣不出去就不要種。」他直言，結果變成農糧署還要負責找廠商來加工成豆漿，還要到處拜託摩斯、拜託全聯、拜託各通路賣用國產豆漿、用國產豆漿、甚至也再花錢補貼營養午餐用豆漿，然後還是庫存過多用不完，最後連國軍也不願意花錢買單，所以直接送給國軍喝，用來銷庫存。

「這就是台灣農業的日常」，「Lin Bay好油」提到，自己從來都不反對補助，世界各國的農業政策也都是跟補助有關，但透過補助是讓產業有國際競爭力，讓農業工作者安居樂業，讓本國消費者買到物美價廉的本國農產品。他質疑，但透過補助，養出了一堆農業巨嬰？養出了一堆農業禿鷹？農業工作者老窮苦？本國消費者買到貴又品質不好的本國農產品？「我們是哪一個呢？」