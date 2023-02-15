3歲要上小班了！幼兒園入學前家長要先知道的五大重點

▲寶貝要到幼兒園報到，家長也抱著既期待又害怕的心情。（圖／取自免費圖庫xframe）

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當寶貝快滿三歲，準備進入人生的第一個轉捩點，要到幼兒園小班報到囉！代表小孩開始步入團體生活，進一步培養更多的社交能力、生活技能與知識學習，這對小朋友來說是個新挑戰，想必家長一定也抱著既期待又害怕的心情，托育小幫手為家長整理出5大重點，讓家長提早準備不會手忙腳亂。

第1點：小朋友滿3足歲可上小班

每天忙到暈頭轉向的新手媽媽最常問小朋友幾月可以報名上小班？每年幼兒園大多公訂在8月～9月開啟新學期，所以簡單來說，在當年度9月前過生日的寶寶（滿3足歲），就可以上幼兒園小班；而9月後過生日的寶寶（未滿3足歲）就要等到明年再入學囉！未滿3足歲的孩子，可以考慮先報名幼幼班。

第2點：幼兒園種類的差別

目前台灣的幼兒園分為：「公幼、私幼、非營利、準公共」四種。

公幼：收費便宜、設施安全，需要登記抽籤入學方式，入取名額較少。

非營利幼兒園：收費接近公幼，可延長托育時間，使用登記抽籤入學方式，入取名額較少。

準公共化幼兒園：收費接近「公共化」，招生與收托時間也較有彈性，有雙語、蒙特梭利、華得福教學等特色教學可選擇。

私幼：有多元客製課程、教學環境可選擇，收費方式參差不齊，師資流動率普遍較高。

第3點：上學前須事先準備的用品

確定要入學前，幼稚園會提供需要的相關物品清單，像是要帶水壺、備用衣物、衛生用品、睡袋等去學校，帶小朋友一起去選購上學必備用品，讓寶貝期待即將到來的校園新生活。

第4點：小孩入學前的基礎能力培養

進入小班團體生活前，家長可在家先培養上學需要的應變能力，像是用表情、手勢表達想法，自己拿水壺喝水、自己拿湯匙吃飯，以及能聽懂簡單指令給予正確反應，幫助孩子更快適應校園新生活。

第5點：提前建立入學前的心理準備

孩子可能是首次需要長時間接觸完全陌生的環境、老師、同學，會產生不同程度的不適應的情緒反應。建議家長可在1~2歲左右多多安排各種室內室外的幼兒活動，到公園鼓勵孩子跟同齡孩子一起玩，或是聘請陪玩姊姊、陪玩夥伴，讓小孩多多接觸除了父母之外的人，減低面對陌生人的恐懼感。