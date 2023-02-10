淡北道路流標！　藍議員批「政治綁建設」：全民都成了冤大頭

▲淡北道路首次流標。（圖／翻攝自Facebook／陳偉杰）



記者詹宜庭／台北報導

淡北道路於去年底正式公告招標後，卻因無人投標而導致首次招標流標。新北市政府說明，流標主因除了技術層面，還有缺工缺料的問題，待修正預算及內容後，將會於兩週內再度上網招標。對此，國民黨新北市議員陳偉杰10日批評，淡北道路因政治因素被拖延了兩年，成本不斷被墊高，這就是政治綁建設的苦果，把全民都當成了冤大頭。

陳偉杰指出，淡北道路就是「政治綁建設，民眾吞苦果」的最佳案例。政府拿建設當競選支票，刻意拖兩年，民眾無奈只能忍氣吞聲。再者，建設成本的提高，導致預算的追加，這是民眾的納稅錢，全民卻得被迫吞。只要建設期程晚一天，民眾對於惱人的交通就得多忍耐一天，這種受到政治影響的苦果，民眾也只好繼續吞。

陳偉杰認為，儘管政府解釋成本提高是受疫情、美中對抗、俄烏戰爭等事件導致世界通膨的影響，但既然如此，就更應把握時間盡速動工，而不應以政治綁架公共建設拖延時間才對。同時，從淡北道路流標的原因來看，除了技術層面以及原物料成本大增的因素外，還有很大一部分是缺工缺班的問題。根據目前營建業普遍缺工的情形，政府並未對症下藥，更何況還有移工問題。

陳偉杰表示，國內因台商與資金回流，導致目前台灣缺工問題嚴重，尤其是營建業。南科台積電因興建廠房，除了薪水加倍，還以「發現金」吸走了大批原本南部建案的勞工。一般建案為了找到勞工，不但得採日薪發放，但就算水泥工每日3000、電銲工每日10000也都還請不到人。

陳偉杰說，建商想找移工卻礙於法令規定「一般住家商辦工程不得申請移工」；因此，目前在台灣有70萬移工，投入營建業者卻不足7000人，但卻有逼近10萬的失聯移工與黑工，實在讓人匪夷所思。

陳偉杰也提出四項建議，第一，請中央針對淡北道路盡速追加預算補助，以免拖延時間再增成本，徒傷民眾納稅錢；第二，請中央優先放寬營建業針對政府公共工程的原物料進口限制，並有條件予以減免來降低營建成本。

第三，陳偉杰強調，請中央針對國內重大公共工程建設優先協助處理勞工與工班不足的問題，盡可能使其不延宕，能順利動工、施工及完工，方能嘉惠於民；第四，請中央盡速放寬移工規定，並處理黑工及失聯移工問題，讓勞力回歸正常管道，解決國內勞工之不足，尤其是營建業。