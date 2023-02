美國上空驚見「疑似中國間諜汽球」　五角大廈暫不擊落！原因曝光

▲疑中國間諜氣球入美國領空。(圖/翻攝自推特)



記者吳美依/編譯

五角大廈2日證實,他們正在追蹤一顆飛越美國北部上空的中國間諜氣球,但目前決定暫不擊落,因為儘管汽球飛行路徑經過「數個敏感地點」,但不構成重大情報蒐集風險,若被破壞卻可能有殘骸墜下,反而對地面上人們構成安全威脅。

CNN報導,五角大廈發言人賴德准將(Patrick Ryder)表示,汽球尺寸等同於3輛公車,已經被美軍追蹤好幾天,「我們有信心,這顆高海拔監視汽球屬於(中華人民共和國)。過去幾年,包括在本屆政府之前,已經觀察到這種活動的實例」,「目前汽球飛行高度遠高於商業空中交通,對於地面上的人們不構成軍事或生理威脅。」

另一名高級國防部官員指出,中國低軌道間諜衛星能夠提供相似或更好的情報,反而限制這顆高海拔監視汽球的情資價值。考量到汽球不構成情資風險,若被擊落殘骸卻會帶來安全風險,參謀長聯席會議主席麥利(Mark Milley)等高級軍方領袖「強烈建議」不要對其採取行動,並且獲得總統拜登的採納。



It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C