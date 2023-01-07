2行業遇補班日「一律放假」！大票人羨慕炸　鄉民揭殘酷內幕

▲月底將迎來10天春節連假，在這之前，本周六（1/7）要先補上班。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

放完3天元旦連假已經很鬱卒，這周六（7日）還要補班補課，讓許多人更煩悶，不過，仍有部分上班族不用補班。對此，有網友表示，他的朋友在本周五（6日）就是這禮拜最後一天上班日，周六不用補班，令他相當羨慕，好奇「怎樣的公司禮拜六不用補班？」貼文一出，馬上就有內行人點出「2行業」，引發關注。

一名網友在PTT以「怎樣的公司禮拜六不用補班？」為題發文表示，有朋友向他透露，這周五就是他這禮拜最後一天上班日，禮拜六不用補班，還稱他們公司碰到這種補班的都一律放假，讓他聽了忍不住感嘆，「也太爽了吧…到底怎樣的公司可以這樣啊？有卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇，什麼樣的公司可以不用補班？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，馬上就有內行人解答，通常「外商」和「科技業」都不用補班，「骨子裡到血液，皮膚完整的外商」、「外商都這樣啊」、「外商、部分上市公司都這樣」、「科技業很多，因為平常就加到死了」、「通常外商都不用補班」、「科技業都不用補班」、「外商一年放三個月都有」、「竹科大部分的都這樣啊」、

不過也有人指出，即使不用補假，也會被扣特休或彈性假假，「扣特休，台資真棒」、「就...扣一天事假或是特休啊」、「科技業還有以前的七天假拿來休補班日呦」、「科技業都把被沒收的7天假拿來抵補班」、「大部分都扣你特休啦，少數優質才保留七天假來底補班」、「沒工作都會強迫扣特休」。