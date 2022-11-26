▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市議員候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」自參選以來受到極大關注，日前在政見發表會上的15分鐘談話，更獲得大票網友讚賞，說她的政見很有建設性、句句打進心坎。田慎節參選的選區是嘉義第一選區（東區），共有18人搶10席，雖然目前仍在開票中，不過田慎節已獲得59票，排名第五多，很有機會當選。

嘉義市議員第一選區共有18位候選人，包含1號無黨籍林瑞霞、2號台灣團結聯盟蔡永泉、3號無黨籍張榮藏、4號國民黨陳家平、5號國民黨傅大偉、6號民進黨黃盈智、7號無黨籍郭文居、8號民進黨凌子楚、9號國民黨梁樹綸、10號國民黨郭定緯、11號民進黨黃露慧、12號民眾黨林昱孜、13號國民黨張敏琪、14號無黨籍顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節、15號無黨籍吳家慧、16號基進黨翁渙瑤、17號無黨籍李奕德，以及18號無黨籍戴寧。

該選區競爭相當激烈，且有不少老牌議員積極爭取連任，而「田慎節」此次則為首次投入選舉。不過即便如此，田慎節仍獲得不少選民肯定，截至下午5時27分，已獲得59票，得票率6.67%，排名第五多。

值得一提的是，網路名人小商人稍早也發文，透露「興安里，登記14號顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節，第一高票，真爽！」如果最後開出來的結果排前3高票，他會發500份雞排。田慎節則留言，「我有雞排可以吃了？」

▲田慎節目前票數第五多。（圖／翻攝自中選會）

事實上，「田慎節」是全台名字最長的市議員候選人，且因外貌受到關注。她在此次選戰提出4大政見，如下：

一、廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化。

二、舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節。

三、嘉義市性專區設立。

四、滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包。

網路名人「小商人」日前表示「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」」其實就是實況主「Molly 翎熹」，他感謝對方無條件站出來參選，「花12萬台票（新台幣）聽唱票人員喊『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』，便宜啦。我要讓大家都能合法大聲的講田慎節，要罰6萬再來啊X。不要懷疑，就是真名，而且還是正妹有奶。」

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