小孩玩竹子喊痛「手指全是黑色小刺毛」　媽夾到快崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

一名媽媽20日表示，帶孩子去鄉下玩，結果小孩摸完竹子說手痛，仔細一看，手指上面竟然有很多黑色的小刺毛，細小到用夾子也夾不出來，「有什麼辦法可以快速清除嗎？」究竟異物刺入皮膚到底該怎麼辦，家醫科醫師陳崇賢分享3個處理重點，分別為確實消毒、完整移除和評估感染。

▲原PO發現小孩的手指皮膚有很多黑色小刺毛。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

原PO在臉書「爆系知識家」的文章中提到，20日帶孩子去鄉下玩，小孩跑去摸竹子玩，之後就說手痛，仔細一看，發現孩子的手指皮膚到處都是黑色的小刺毛，用膠帶黏也沒辦法全部清除，而且小刺毛真的太細小，用夾子也夾不出來，「有什麼辦法可以快速清除嗎？」

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文章公開之後，不少過來人好心提醒，有些植物表面長了細小的絨毛，最好不要用手直接觸摸，「過幾天就好了，我小時候也常碰到」、「竹子別亂玩啊」、「竹葉上的細毛和毛毛蟲的毛，都是沾一下溫水，再沾厚一點的食鹽搓，搓一會兒後再用溫水洗乾淨，就能清除大部分的絨毛，媽媽教的」、「洗熱水澡讓毛孔放大，我都是這樣對付玻璃纖維的」。

至於異物刺入皮膚究竟該怎麼處理，家醫科醫師陳崇賢曾在臉書PO文分享，網路上有很多處理方法，例如用雙氧水、小蘇打等等，都是要讓皮膚軟化，後續才會比較好夾出異物，如果異物已經被皮膚包住，就要用針挑開皮膚再夾出，但要記得消毒器材和傷口，避免感染，若傷口出現紅、腫、熱、痛或是分泌物，請盡快就醫。

陳崇賢表示，異物刺入要注意3個重點，分別為確實消毒、完整移除、評估感染，有些人可能會選擇放著不管，也有人擔心異物是否會跑到血管，「基本上不會跑到血管，如果可以拔出來，還是直接拔掉，才不會不服舒太久」，若有感染情況，還是建議就醫治療比較妥當。