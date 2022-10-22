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緬甸媒體：軍政府向中國新購戰鬥教練機

▲▼FTC-2000G神鷹戰機。（圖／翻攝自新華社）

▲FTC-2000G神鷹戰機。（圖／翻攝自新華社） 

文／中央社

緬甸媒體披露，緬甸空軍向中國訂購FTC-2000G戰鬥教練機，已派相關人員前往中國受訓。中國是緬甸主要的軍火供應者。

伊洛瓦底江雜誌社（The Irrawaddy）說據他們掌握的消息，包含8名空軍飛行員、8名技師與至少2名軍備官員的緬甸代表團，已於6月從昆明入境中國。

報導指由於中國有嚴格COVID-19防疫規定，緬方人員當時得先在昆明隔離。前往中國的緬軍飛行員據稱是國內飛殲-7戰機、強-5攻擊機與K-8教練機的飛官，這3型軍機也都是中國飛機。

知情人士透露，新購的FTC-2000G將取代緬甸空軍現有的殲-7、強-5，預料交機後駐地會在撣邦（Shan State）的南散基地（Namsang airbase）。

報導指出目前還不清楚中國與緬甸軍政府雙方是何時達成這項軍售協議，相關談判有可能始於2020年，因COVID-19疫情導致交機與人員訓練延宕。

FTC-2000G是由中國航空工業集團（AVIC）下轄貴州飛機工業公司（GAIC）所研發的輕型多用途戰鬥/教練機，是中國軍方自用的教練-9（JL-9）戰鬥/教練機外銷版。

這款雙座機具備訓練、對地攻擊與空戰能力，可用於執行飛官訓練、偵察、巡邏、電戰、密接空中支援等任務。

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