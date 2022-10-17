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台大醫示警「BF.7兩特性」恐讓秋冬感染數大增　確診過仍可能染疫

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▲BF.7可能成為下波主流病毒株，醫師呼籲應減少密集群聚。（示意圖／記者李毓康攝）

記者楊晏琳／綜合報導

國內外陸續驗出新型變異株BF.7，世界衛生組織（WHO）更警告恐成全球主流。醫師表示，BF.7是BA.5中的「次次變異株」，雖然不增加嚴重度，但傳播性更強、更具免疫逃脫能力，即便是曾確診或打過疫苗的人，都仍可能染疫。

台大醫院感染科主治醫師謝思民在「感染症醫學會發炎人-黑傑克醫師」指出，新冠病毒的基因是RNA，發生變異是與生俱來的常態。病毒基因發生變異，試著演化出新變種，都是為了更能適應環境、宿主細胞，更能傳播與複製。

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因此也可能更不怕疫苗所引發的抗體（即免疫逃脫），對藥物也可能更有抗藥性，傳播性也有機會更強，但通常不增加疾病嚴重程度。

謝思民說明，BF.7就是Omicron次變異株BA.5中的「次次變異株」，是「BA.5.2.1.7」變異株的簡稱。目前國內已驗出3例BF.7境外移入個案，而BF.7目前也在德國、法國、丹麥、英國等國迅速蔓延。有美國CDC專家認為，BF.7的出現，可能代表Omicron仍能繼續稱霸新冠世界ㄧ段時間。

但是否會如某些專家所擔憂的，會為全球疫情帶來更大風險，謝思民認為「倒不至於」。因層出不窮的病毒變種，只是更加證實新冠疫情不會結束，所以人類要學習與之長久並存，在「疫情防治，正常生活，恢復經濟活動，保存醫療量能」中找到平衡。

值得注意的是，BF.7等成功演化的新變種，雖然通常不增加嚴重度，但傳播性更強，更具免疫逃脫能力，謝思民表示，即使是曾確診過或接種過疫苗的人，也可能會再次染疫。加上各防疫措施的解禁以及國門逐步開放，「今年秋冬新冠感染恐還會大量增加。」

此外，秋冬是流感季節，可能會使防疫工作更加複雜。謝思民奉勸民眾，「還是儘可能減少密集的群聚，保持社交距離，保持好手部衛生。」

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