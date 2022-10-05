　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

▲spa,美容（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻過去曾在半套按摩店工作。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後應該向婆家坦承自己的黑歷史嗎？一名人妻表示，過去曾在半套按摩店工作，但她和老公結婚後，並沒有和其他親戚朋友說過這件事。不料卻被老公的堂哥發現這件事，不停以此威脅給封口費，甚至還說沒錢就用身體來抵債，讓她相當崩潰，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，老公條件很好，是名門大學畢業，而她只有高職畢業，年輕時因為家中債務，還被迫到半套按摩店上班。2人之所以會認識，就是因為老公被同事帶去消費，才會因此結緣。不過他們結婚後沒有向親戚朋友坦承這件事，老公只說是在路上偶遇，非常喜歡她就展開追求。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO和老公結婚後，生了一對兒女，原本生活都過得相當平順，不料某天老公堂哥卻認出她，還經常威脅說如果不給錢，就要把她過去的事情公開。她至今已經給了將近10萬，但對方仍不願意罷休，「如果我給的錢太少，他還會說『用睡的抵』」，讓她相當震驚，所幸沒有讓對方得逞。

▲桃園市李姓男子今年2月間邀約未滿12歲小六女童赤裸上半身同床共眠，事後遭女童家長提告。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲人妻一再被堂哥威脅。（示意圖／視覺中國CFP）

不過為了給堂哥封口費，原PO的戶頭全空了，只能去和閨蜜開口借錢，她心想繼續下去也不是辦法，於是向老公提到，是否要直接公開過去的事。可是對方擔心她會因此被親戚和婆家瞧不起，所以沒有答應，「他不知道我為什麼想公開，因為我沒跟他說堂哥的事情」。可是她實在快受不了，和閨蜜借的錢也還不出來，坦言過得十分痛苦。

不少網友看到後紛紛表示，「至少先跟老公說清楚吧」、「對話紀錄拿出來告他恐嚇取財啊，反正這種事遲早要爆出來的」、「一開始真的不能給他錢，以後只會變本加厲，既然妳老公選擇妳了，也知道你的行業，哪有什麼好怕的，就公開吧」、「怕什麼，別讓堂哥得逞，堂哥才丟臉」、「蒐集證據，然後報警，對方大概是吃定妳，讓他知道妳沒在怕」。

►MIT石墨烯孅塑褲穿上超顯瘦！驚爆價980元

ET快訊
快訊／資策會指高虹安違反學術倫理：雷同比例近8成、可能提告
沒有高端！日本開放自由行「新增5款認可疫苗」
快訊／遭爆約泡「已婚富商」　登山女神回應了！
台股恐跌到萬二！　台灣先生谷月涵：進場再等等
前首席AV女優「孩子長得超像他」！　網點名NBA灌籃王就是生
快訊／魏如萱離婚了！　經紀人認：已和隆宸翰結束婚姻關係
上班竟沒命！19歲男遭同事割頸亡　父抱遺照淚崩求真相
快訊／夜店殺警案定讞！　曾威豪、劉芯彤夫婦輕判8年確定
曾國城被詐騙！　「掉問卷陷阱」害到徐凱希

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

LIVE／今新增確診破5萬？　王必勝最新說明

全台首創！百年古城牆變走秀台　夏川里美恆春半島歌謠祭開唱

曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

農遊券3.0今抽獎「人人有獎」　下午5時起APP推播通知領券

快訊／遭爆約泡「已婚富商」討170萬　登山女神怒提告

孕婦胎位不正！女醫「乾坤大挪移」…隔肚皮把寶寶喬回原位　

亳秒間致勝！慈大開發運動科技助游泳競賽　已獲國內專利

東部客運還有7成空位！業者祭83折起　增班「保證20分鐘內上車」

「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘吐血：只有我覺得少嗎

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

謝忻.小甜甜閨蜜情不再？　兩人並坐幾乎「全程零互動」

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

LIVE／今新增確診破5萬？　王必勝最新說明

全台首創！百年古城牆變走秀台　夏川里美恆春半島歌謠祭開唱

曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

農遊券3.0今抽獎「人人有獎」　下午5時起APP推播通知領券

快訊／遭爆約泡「已婚富商」討170萬　登山女神怒提告

孕婦胎位不正！女醫「乾坤大挪移」…隔肚皮把寶寶喬回原位　

亳秒間致勝！慈大開發運動科技助游泳競賽　已獲國內專利

東部客運還有7成空位！業者祭83折起　增班「保證20分鐘內上車」

「紅包2000元」好友攜伴又拿餅！新娘吐血：只有我覺得少嗎

台北Indulge名列第82名　2022世界50大酒吧名單出爐

明天衝！　八月堂1門市限定「可頌買3送1」只有3天

立委籲發現金刺激消費　國發會龔明鑫：台灣人偏好儲蓄

高雄龍貓隧道來了！最美輕軌路線今下午通車　免費搭車期間曝

唐鳳：數位部會構建媒體、數位平台對話　30天內跨部調查結果

柯文哲嗆陳時中「去死」　吳思瑤反轟：就算選舉殺紅眼也要有人性

港務公司旗下台印公司與釜山港灣公社子公司　合作印尼泗水貨櫃物流

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」　人夫竟扯辯：在吃麵

「發傳單小妹」太吸睛！林可狂丟履歷變啦啦隊女神

台東男駕車撞民宅！磚頭砸窗打人還襲警　車上搜出3包安毒

兇悍兔子挑釁貓想打架 牠險被飛踢嚇到躲櫥櫃

生活熱門新聞

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

登山女神「約泡」富商討170萬贊助　最新動態曝光

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

要退場私立高中職可能更多！　國教署長估：逾20所達專輔學校標準

小孩打流感疫苗　醫「一臉驚嚇照」吸萬讚

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

快訊／登山女神遭爆約泡「已婚富商」　本人怒提告

台灣這道熱炒！英國妹喊「夭壽好吃」

愛情危機！　6星座年底前恐出軌

公公突要求「別鎖房門」　她回家見這幕傻了

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

更多熱門

相關新聞

4男女酒吧衝突　老闆勸離也加入戰局

4男女酒吧衝突　老闆勸離也加入戰局

高雄市袁姓男子（24歲）今（27）日凌晨帶著妹妹、妹婿和堂弟，4人到民生路一家酒吧喝酒，席間袁男和堂弟起了口角衝突，堂弟順手拿了玻璃杯砸傷袁男的頭，碎片還割傷妹妹腳指，酒吧的林姓老闆（35歲）見狀把4人都請出酒吧，結果又和袁家人在門口起了拉扯衝突，袁男的手臂被拉傷，警方獲報趕到，將5人依妨害社會秩序、傷害等罪嫌帶回偵辦。

爸不舒服！貼心柴陪睡臉貼臉熱敷

爸不舒服！貼心柴陪睡臉貼臉熱敷

9歲女童遭堂哥猥褻！　畫下惡行家長心碎

9歲女童遭堂哥猥褻！　畫下惡行家長心碎

暖男喵見姐做惡夢　毛掌摸頭陪睡

暖男喵見姐做惡夢　毛掌摸頭陪睡

喵來家第2天躺肚子「睡到呼嚕嚕」

喵來家第2天躺肚子「睡到呼嚕嚕」

關鍵字：

半套按摩堂哥封口費陪睡

讀者迴響

熱門新聞

快訊／金曲台語歌手高向鵬過世！

登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

快訊／魏如萱證實離婚隆宸翰了！

登山女神求斗內竟勾搭已婚富商　正宮痛心發聲

蕭亞軒現身巴黎「五官又變了」驚人近照曝光！

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

起底下跪許明杰「芭樂嬤」！不買就開罵還追人

印度喜馬拉雅山雪崩！登山隊被活埋已10死

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

錢薇娟錄《全明星》發飆大罵！發火內幕曝光

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

更多

最夯影音

更多
夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面