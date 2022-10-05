曾做半套按摩！人妻被堂哥認出…逼給10萬封口費：沒錢就陪睡來抵

▲人妻過去曾在半套按摩店工作。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

婚後應該向婆家坦承自己的黑歷史嗎？一名人妻表示，過去曾在半套按摩店工作，但她和老公結婚後，並沒有和其他親戚朋友說過這件事。不料卻被老公的堂哥發現這件事，不停以此威脅給封口費，甚至還說沒錢就用身體來抵債，讓她相當崩潰，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「匿名公社」發文表示，老公條件很好，是名門大學畢業，而她只有高職畢業，年輕時因為家中債務，還被迫到半套按摩店上班。2人之所以會認識，就是因為老公被同事帶去消費，才會因此結緣。不過他們結婚後沒有向親戚朋友坦承這件事，老公只說是在路上偶遇，非常喜歡她就展開追求。

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原PO和老公結婚後，生了一對兒女，原本生活都過得相當平順，不料某天老公堂哥卻認出她，還經常威脅說如果不給錢，就要把她過去的事情公開。她至今已經給了將近10萬，但對方仍不願意罷休，「如果我給的錢太少，他還會說『用睡的抵』」，讓她相當震驚，所幸沒有讓對方得逞。

▲人妻一再被堂哥威脅。（示意圖／視覺中國CFP）

不過為了給堂哥封口費，原PO的戶頭全空了，只能去和閨蜜開口借錢，她心想繼續下去也不是辦法，於是向老公提到，是否要直接公開過去的事。可是對方擔心她會因此被親戚和婆家瞧不起，所以沒有答應，「他不知道我為什麼想公開，因為我沒跟他說堂哥的事情」。可是她實在快受不了，和閨蜜借的錢也還不出來，坦言過得十分痛苦。

不少網友看到後紛紛表示，「至少先跟老公說清楚吧」、「對話紀錄拿出來告他恐嚇取財啊，反正這種事遲早要爆出來的」、「一開始真的不能給他錢，以後只會變本加厲，既然妳老公選擇妳了，也知道你的行業，哪有什麼好怕的，就公開吧」、「怕什麼，別讓堂哥得逞，堂哥才丟臉」、「蒐集證據，然後報警，對方大概是吃定妳，讓他知道妳沒在怕」。