　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

▲▼國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前因宣傳片偷窺畫面、臉書發文內容等，遭質疑「人設崩壞」；不過，近日卻頻頻分享與桌球國手鄭怡靜對戰畫面、合體「台灣飛人」陳信安，讓不少網友認為是在「更新人設」。國民黨台北市議員徐巧芯8日痛批，陳時中今日受訪講了好多笑話，最新人設是「電視笑話冠軍」，更列舉三個笑話，問「大家覺得哪個可以得第一名呢？」

徐巧芯表示，「陳時中接受專訪的時候講了好多笑話，最新人設是『電視笑話冠軍』。」更舉出三點發言，包括：

笑話一、陳時中不知道自己競選團隊成員的工作內容！

陳時中曾表示，「陳嘉行也只是工作人員，雖然不清楚陳嘉行的工作內容，但仍有其工作權，不能要求他不能工作。」徐巧芯痛批，陳作為候選人，竟然不知道自己社群媒體部的焦糖工作內容是什麼？連自己競選團隊的人在幹嘛都無法掌握，這樣的人之前做指揮官也是如此嗎？

徐巧芯質疑，未來若陳時中當選台北市長，底下的官員工作內容是什麼是不是也都會一問三不知？「沒有人說焦糖不能工作，我們是無限期支持焦糖繼續在陳時中競選辦公室擔任重要角色好嗎！加分加到爆欸！」

笑話二、競選團隊名單等於不雅照！

面對競選團隊名單外流一事，陳時中稱，「雖然不知道怎麼流出去，但重點應該是，拿到的人要不要公布出去，舉例來說，就像你拿到不雅照，你會流露出去嘛？」

徐巧芯則回嗆，「不知道怎麼流出去還一口咬定我偷窺、偷竊？陳時中的意思是辦公室的成員很不雅嗎？競選團隊的名單跟不雅照類比我還是第一次聽到！而且真正接近不雅的，應該是你飲酒作樂唱歌的影片吧，拍下來的人，還不是傳出去了？」

笑話三、不會覺得有內鬼，但內部要稍微檢查！

對於是否有競選團隊內鬼流出資料？陳時中說，「他不會這樣看，徐巧芯先前也曾說過在垃圾桶撿到資料，他也沒責備，儘管如此，但還是會內部稍微查一下。」徐巧芯開轟，陳時中若不覺得有內鬼，那就不用檢查了；更批，「陳時中又說謊，我沒有說過在垃圾桶撿到，我就告訴你是在line上瘋傳的，很多人都收到了。事實上，過去說撿到資料的是2015年的周玉蔻，你搞錯人了老先生。」

不僅如此，徐巧芯指出，指揮中心先前隱瞞紐西蘭機師足跡事件，陳時中稱「如果資料是真的，要送政風；如果是假的，要以假訊息罰款300萬」，她怒批，「陳時中嚇唬人到這個地步，當初還要求媒體下架所有資料，現在好意思在那邊裝大善人？陳時中唯一沒責備、甚至縱容的人就是蔻蔻美眉，疫情期間可以散播疫情假消息訊息，卻完全沒事。」

針對外界猜測由「焦糖哥哥」陳嘉行負責操盤陳時中網路團隊，陳時中曾於記者會否認，「說誰是操盤手，沒有這樣情況」，但他歡迎很多年輕人幫他，大家可以一起打拚。

而陳時中今日接受廣播節目《POP搶先爆》邱明玉專訪時也表示，徐巧芯曝光他的競選團隊名單「手法是不對的」，政二代只是工作人員，「跟我不一樣，我是一個參與競選、被選擇的人」，這樣等同在職場霸凌，而徐巧芯是公眾人物，應該很清楚公布名單出來會怎麼樣。

對於名單是否為內鬼提供的，陳時中指出，自己並不會這樣看，「像徐巧芯先前也曾說過在垃圾桶撿到資料，那時候我也沒對她特別責備」，撿到歸撿到，至於該不該公布是另一回事，「公眾人物撿到資料能不能公布，心中應該有一把尺，同時也代表社會責任。」

陳時中說，雖然不清楚資料怎麼流出去的，主要是「拿到的人該不該用」，就像今天拿到一張不雅照，也不會到處流傳給別人，「如果是有道德的人就不會這樣做」，而是會通知對方拿到資料，該怎麼處理。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
楊丞琳遭指耍大牌　經紀人回應了
昔日館前「店王」養蚊近2年　開價每月360萬求租
快訊／北市杭州南路傳槍響！　莽男朝友人腹部開槍
快訊／連假前出包！台鐵號誌故障列車大誤點「逾45分」
中秋連假變天！「颱風＋東北風」夾擊甩雨彈
iPhone 14可0元帶走！電信業者預約優惠方案、資費大盤
快訊／追逐影片曝！高雄警車街頭攔截　「撞停」拒檢小貨車
《玩很大》最終章！最後的晚餐「揭心裡話」班底全哭了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」控國民黨：用完就丟

10大政治領袖第4名　柯文哲：一切有為法，如夢幻泡影

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

朱立倫、侯友宜誰有機會選總統？　柯文哲：寧可叫我閉嘴

蔣萬安喊別切割沈慧虹　黃珊珊堅持「沒說過」：別硬栽在我頭上

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

徐巧芯曝光「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

鍾東錦遭鍘回應了！將提「確認黨籍存在訴訟」控國民黨：用完就丟

10大政治領袖第4名　柯文哲：一切有為法，如夢幻泡影

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

朱立倫、侯友宜誰有機會選總統？　柯文哲：寧可叫我閉嘴

蔣萬安喊別切割沈慧虹　黃珊珊堅持「沒說過」：別硬栽在我頭上

支持朱立倫選2024總統？　侯友宜「做好自己的事」：主席很優秀、能幹

徐巧芯曝光「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

滿意統一獅合約　宋文華：最快速度上一軍

開除鍾東錦黨籍！國民黨：非同意不得替非本黨候選人助選

山中爆蟲蟲危機！《朝鮮精神科醫師》男星拍戲邊吃蟲：攝取蛋白質

味全龍回饋花蓮贈球　開設棒球教室扎根基層

月餅要選白天吃！營養師激推「3招不怕肥」：吞顆蛋再吃

城博花8510萬元「救命錢」僅8萬人參觀　議員要柯文哲道歉：別浪費錢

茶二代轉型改種咖啡闖出一片天　咖啡大賞冠軍豆拍出49萬天價

法式飾品秋季照樣繽紛浪漫　結實纍纍葡萄呼應豐饒意象

女警林宥楹攻佔外事警察雙榜單　年底受訓後將任巡官

台86線2大受惠區出列　中古電梯大樓7年價漲66%

iPhone 14全系列登場　剪瀏海了！價格+亮點總整理

政治熱門新聞

阿堂鹹粥一碗260太貴？謝龍介揭主因

快訊／確定開鍘！鍾東錦、徐正文違紀參選　遭國民黨開除黨籍

ET民調／10大政治領袖排行曝！　侯友宜奪冠、郭台銘超車柯文哲

快訊／明年起漲基本工資　月薪2萬6400、時薪176元

ET專訪／民進黨擬開鍘！　鄭寶清正告蔡英文最後一段話曝光

台北市長選戰「越來越無聊」　沈富雄爆藍營基層實況

採購MQ-9B死神無人機最快2026年交機　空軍派員赴美受訓

內政部悄刪文　柯：現在真的笑死了

快訊／開鍘！鄭寶清違紀參選桃園市長　民進黨中評會一致同意除名

楊丞琳「海鮮論」由何起？　他曝節目3人設：台人要扮演「鄉下人進城」

獨／陳麗娜曝參選內幕　「3不」禮讓陳識明

林穎孟送保證書到市府　柯文哲隔空酸：到法院解釋

內政部｢笑死｣惹議　韓國瑜也怒：在弱勢被害者傷口灑鹽

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」她獲封女王

更多熱門

相關新聞

蔣喊別切割沈慧虹　黃堅持沒說過

蔣喊別切割沈慧虹　黃堅持沒說過

立法院民進黨團總召柯建銘7日表示，無黨籍台北市長參選人黃珊珊曾想找民進黨新竹市長參選人沈慧虹當台北市副市長，但黃珊珊於當天下午否認有此事。黃珊珊8日再強調，朋友就是朋友，沒說過就是沒說過，不要把沒說過的話栽在她頭上。

徐巧芯曝「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

徐巧芯曝「政二代」團隊名單　陳時中批：這是職場霸凌

北市藍綠白「月經政策」一次看！　三人齊喊：平權、破除污名

北市藍綠白「月經政策」一次看！　三人齊喊：平權、破除污名

提政見遭嗆不切實際　蔣萬安駁斥：長照困境陳時中最該被究責

提政見遭嗆不切實際　蔣萬安駁斥：長照困境陳時中最該被究責

逆風挺楊丞琳「海鮮奢侈說」　陳時中：將心比心

逆風挺楊丞琳「海鮮奢侈說」　陳時中：將心比心

關鍵字：

022九合一大選2022台北市長陳時中2022台北市徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面