她酸陳時中新人設「電視笑話冠軍」　列三大笑話問：哪個最好笑？

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前因宣傳片偷窺畫面、臉書發文內容等，遭質疑「人設崩壞」；不過，近日卻頻頻分享與桌球國手鄭怡靜對戰畫面、合體「台灣飛人」陳信安，讓不少網友認為是在「更新人設」。國民黨台北市議員徐巧芯8日痛批，陳時中今日受訪講了好多笑話，最新人設是「電視笑話冠軍」，更列舉三個笑話，問「大家覺得哪個可以得第一名呢？」

徐巧芯表示，「陳時中接受專訪的時候講了好多笑話，最新人設是『電視笑話冠軍』。」更舉出三點發言，包括：

笑話一、陳時中不知道自己競選團隊成員的工作內容！

陳時中曾表示，「陳嘉行也只是工作人員，雖然不清楚陳嘉行的工作內容，但仍有其工作權，不能要求他不能工作。」徐巧芯痛批，陳作為候選人，竟然不知道自己社群媒體部的焦糖工作內容是什麼？連自己競選團隊的人在幹嘛都無法掌握，這樣的人之前做指揮官也是如此嗎？

徐巧芯質疑，未來若陳時中當選台北市長，底下的官員工作內容是什麼是不是也都會一問三不知？「沒有人說焦糖不能工作，我們是無限期支持焦糖繼續在陳時中競選辦公室擔任重要角色好嗎！加分加到爆欸！」

笑話二、競選團隊名單等於不雅照！

面對競選團隊名單外流一事，陳時中稱，「雖然不知道怎麼流出去，但重點應該是，拿到的人要不要公布出去，舉例來說，就像你拿到不雅照，你會流露出去嘛？」

徐巧芯則回嗆，「不知道怎麼流出去還一口咬定我偷窺、偷竊？陳時中的意思是辦公室的成員很不雅嗎？競選團隊的名單跟不雅照類比我還是第一次聽到！而且真正接近不雅的，應該是你飲酒作樂唱歌的影片吧，拍下來的人，還不是傳出去了？」

笑話三、不會覺得有內鬼，但內部要稍微檢查！

對於是否有競選團隊內鬼流出資料？陳時中說，「他不會這樣看，徐巧芯先前也曾說過在垃圾桶撿到資料，他也沒責備，儘管如此，但還是會內部稍微查一下。」徐巧芯開轟，陳時中若不覺得有內鬼，那就不用檢查了；更批，「陳時中又說謊，我沒有說過在垃圾桶撿到，我就告訴你是在line上瘋傳的，很多人都收到了。事實上，過去說撿到資料的是2015年的周玉蔻，你搞錯人了老先生。」

不僅如此，徐巧芯指出，指揮中心先前隱瞞紐西蘭機師足跡事件，陳時中稱「如果資料是真的，要送政風；如果是假的，要以假訊息罰款300萬」，她怒批，「陳時中嚇唬人到這個地步，當初還要求媒體下架所有資料，現在好意思在那邊裝大善人？陳時中唯一沒責備、甚至縱容的人就是蔻蔻美眉，疫情期間可以散播疫情假消息訊息，卻完全沒事。」

針對外界猜測由「焦糖哥哥」陳嘉行負責操盤陳時中網路團隊，陳時中曾於記者會否認，「說誰是操盤手，沒有這樣情況」，但他歡迎很多年輕人幫他，大家可以一起打拚。

而陳時中今日接受廣播節目《POP搶先爆》邱明玉專訪時也表示，徐巧芯曝光他的競選團隊名單「手法是不對的」，政二代只是工作人員，「跟我不一樣，我是一個參與競選、被選擇的人」，這樣等同在職場霸凌，而徐巧芯是公眾人物，應該很清楚公布名單出來會怎麼樣。

對於名單是否為內鬼提供的，陳時中指出，自己並不會這樣看，「像徐巧芯先前也曾說過在垃圾桶撿到資料，那時候我也沒對她特別責備」，撿到歸撿到，至於該不該公布是另一回事，「公眾人物撿到資料能不能公布，心中應該有一把尺，同時也代表社會責任。」

陳時中說，雖然不清楚資料怎麼流出去的，主要是「拿到的人該不該用」，就像今天拿到一張不雅照，也不會到處流傳給別人，「如果是有道德的人就不會這樣做」，而是會通知對方拿到資料，該怎麼處理。