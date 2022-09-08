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素珠說爭議！簡舒培造句「俗辣演成英雄」　柯文哲：算不算誹謗？

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

九合一大選將至，民進黨台北市長參選人陳時中日前去知名同志酒吧，結果被台北市長柯文哲諷刺，「明明就是素珠，卻演成林志玲。」讓外界質疑有歧視意味。民進黨台北市議員簡舒培8日照樣造句稱「柯文哲原來是俗辣，卻演成英雄」，柯文哲則反問民進黨台北市議員李建昌「這樣算不算誹謗？」

柯文哲8日下午赴市議會備詢，針對日前「素珠說」，簡舒培表示，依照柯文哲的邏輯，是指聽著有問題嗎？如果有人也用相同邏輯批評「明明就是柯媽媽（何瑞英），為什麼演成林志玲」等言論，柯文哲會開心嗎？倘若今日是媽媽被拿來比較，難道會開心嗎？

簡舒培質疑，柯文哲從2014年選市長時，對於歧視問題一而再再而三被拿出來，而柯文哲也一直道歉，還被上過課，結果時間過去了，仍在最後任期犯同樣錯誤，「如果我問說『明明是柯媽媽，為什麼演成林志玲？』你覺得柯媽媽不會傷心嗎？」而柯文哲則說「不會，我媽媽EQ很高。」

▲▼台北市議員簡舒培市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

隨後，簡舒培照樣造句提及，依照柯文哲說的「各有戲路，8年來我們發現，柯文哲原來是俗辣，卻演成英雄，可以這樣講嗎？柯文哲的人設明明就是俗辣，結果處處嗆聲。」

不過，柯文哲並未正面回覆簡舒培，反倒是點名坐在簡舒培斜前方的李建昌，「請問建昌議員，這樣算不算誹謗？還是我就放手？」

簡舒培強調，如果柯文哲認為被欺負、霸凌，並對她說的話感到不開心，那有沒有想過，柯文哲將素珠、林志玲做對比時，素珠沒辦法站在面前回應？「這麼不尊重人，我今天的質詢是要告訴你，被人亂罵、霸凌是不開心，如果你今天不開心，你就應該對素珠道歉。」而柯文哲則一語不發，並未回應。

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