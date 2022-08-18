ET專訪／清潔工投身政治不後悔　林耕仁轉戰市長：把市民當業主

▲林耕仁說，全國最有錢的里和倒數貧窮的里都同時存在新竹市，這也代表新竹市的貧富越來越兩極。（圖／林耕仁競選辦公室提供，下同）

記者陳凱力／專訪

2022年新竹市長寶座為兵家必爭之地，藍綠白都推出強棒候選人，民眾黨和民進黨不約而同推出女性候選人參選，國民黨則派出六連霸議員林耕仁出戰。接下這項挑戰，林耕仁接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，「轉戰市長並非轉換跑道，自始至終我一直都在」。

擔任新竹市第五、六、七、八、九、十屆市議員，已擁有相當的知名度與支持族群，林耕仁如選擇繼續當議員，可說幾乎沒有連任的壓力，卻突然決定轉換跑，選擇拚拚看市長選舉。對此，林耕仁也表示「我一直都在，也從未離開、以後也一定在，擔任六屆新竹市議員，至今總共24年，決定參選市長，都是走在希望讓新竹更繁榮、家鄉更進步、城市持續往前邁進的路上。議員轉戰市長並非轉跑道，自始至終，自己都在家鄉。」

「拎著一塊抹布、提著一個水桶，從最基層清潔開始！」林耕仁說，自己退伍從清潔工幹起，之後創立清潔公司，實實在在的白手起家，和所有追求夢想的新竹人一樣，靠自己雙手成家立業，胼手胝足。

林耕仁也談到這段清潔工經驗「正是從清潔了解細節的重要性」，啟發自己想投身為公共事務的思維和熱情。他說，從事公共事務就跟清潔一樣，任何角落都不放過，從重大建設到社會福利，必須要回歸「市民需求」，市民才是城市的主體、才是城市治理的根本核心，讓業主滿意，就是讓市民滿意。

▲基層出身的林耕仁退伍後當過清潔工，之後創立清潔公司，白手起家，他說自己和所有追求夢想的新竹人一樣，靠自己雙手成家立業，胼手胝足。

